DURING LAST WEEK'S COMMITTEE MEETING OF THE GREATEST GENERATION MEMORIAL PARK—CHAIR KAY HIGHTOWER INFORMED THE BOARD ABOUT LISTING RESIDENTIAL SILVERTOWN ON THE NATIONAL REGISTER OF HISTORIC PLACES.
SHE HAS ENLISTED HELP FROM LANDSCAPE ARCHITECT DALE JAEGER OF GAINESVILLE WHO HAS VISITED SILVERTOWN AND THINKS IT HAS MERIT TO BE INCLUDED ON THE NATIONAL REGISTER. SHE WAS INVOLVED IN A MILL VILLAGE IN GAINESVILLE BEING LISTED .
COMMITTEE MEMBER GARY SELF HAD RESERVATIONS ABOUT PLACING SILVERTOWN ON THE NATIONAL REGISTER—ASKING HOW IT WOULD AFFECT HOMEOWNERS USE OF THEIR PROPERTY.
HE WAS REASSURED IT WILL NOT IMPACT HOMEOWNERS AT ALL UNLESS FEDERAL DOLLARS WERE USED TO IMPROVE HOUSING OR PROPERTY.
MS. JEAGER SAID BASED ON THE STATE'S 75 DAY REVIEW PERIOD A DECISION ON THE ELIGIBILITY OF SILVERTOWN FOR LISTING IS ANTICIPATED NO LATER THAN TUESDAY, FEB. 19TH.
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