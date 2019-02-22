JQC HEARING FOR JUDGE CRAWFORD MONDAY 9AM

AN ETHICS HEARING FOR SUPERIOR COURT JUDGE ROBERT MACK CRAWFORD BY THE STATE JUDICIAL QUALIFICATIONS COMMISSION POSTPONED TWICE -- HAS BEEN RE-SET FOR MONDAY AT 9AM AT THE HENRY COUNTY JUDICIAL COMPLEX.
A THREE MEMBER PANEL SUSPENDED JUDGE CRAWFORD IN DECEMBER AND MONDAY'S HEARING IS AIMED AT REMOVING CRAWFORD FROM OFFICE AFTER HE WAS INDICTED BY THE PIKE COUNTY GRAND JURY FOR THEFT OF $15,000 FROM THE REGISTRY OF PIKE SUPERIOR COURT—FUNDS JUDGE CRAWFORD CLAIMS WERE HIS LEGAL FEES FROM A REAL ESTATE CASE WHEN HE WAS A PRACTICING ATTORNEY.
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