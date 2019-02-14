A NEW ROOF FOR UPSON CO. CTHOUSE-$700,000?

THE UPSON COUNTY COURTHOUSE COULD BE GETTING A NEW ROOF THAT COULD COST $700,000—ACCORDING TO COMMENTS BY COUNTY MANAGER JASON TINSLEY AT TUESDAY'S MEETING OF THE COUNTY COMMISSIONERS.
THE BOARD VOTED TO SPEND $84,000 FOR DESIGN AND ENGINEERING OF A NEW ROOF, AN 8 WEEK PROJECT—DURING MID-SUMMER THAT COULD DISPLACE SOME OFFICES AND COURT—ACCORDING TO CHAIRMAN NORMAN ALLEN. HE INDICATED SPLOST FUNDS ARE AVAILABLE FOR THE PROJECT, BUT SOME ROAD PAVING MIGHT HAVE TO BE PUT ASIDE.
THE COURTHOUSE ROOF HAS BEEN LEAKING FOR YEARS, BUT THE HEAVY RAINFALL OVER THE PAST SEVERAL MONTHS —HAS BROUGHT THE PROJECT TO THE FOREFRONT. COMMISSIONER JAMES ELLINGTON SAID PATCHING IS NOT WORKING, A NEW ROOF IS NEEDED—WITH A SOLID WARRANTY.
CHAIRMAN ALLEN WANTS PUBLIC INPUT INTO THE TYPE OF ROOF—SINCE ITS A HISTORIC BUILDING.
No comments:
Post a Comment