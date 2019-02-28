SEN. HARBIN INTRODUCES RELIGIOUS LIBERTY BILL

STATE SENATOR MARTY HARBIN —WHO REPRESENTS, PIKE, LAMAR, SPALDING, AND FAYETTE COUNTIES HAS INTRODUCED A RELIGIOUS LIBERTY BILL—A PROPOSAL SIMILAR TO WHAT GOVERNOR BRIAN KEMP HAS SAID HE WOULD SIGN INTO LAW.
SENATOR HARBIN SAID SENATE BILL 221 WOULD REQUIRE THE GOVERNMENT TO HAVE A COMPELLING INTEREST BEFORE IT COULD INTERFERE WITH SOMEONE'S RELIGIOUS PRACTICES.
OPPONENTS OF THE MEASURE INCLUDING BUSINESS BOOSTERS AND GAY RIGHTS GROUPS—SAY IT COULD BE USED TO DISCRIMINATE.
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