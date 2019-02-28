Thursday, February 28, 2019

SEN. HARBIN INTRODUCES RELIGIOUS LIBERTY BILL

STATE SENATOR MARTY HARBIN —WHO REPRESENTS, PIKE, LAMAR, SPALDING, AND FAYETTE COUNTIES HAS INTRODUCED A RELIGIOUS LIBERTY BILL—A PROPOSAL SIMILAR TO WHAT GOVERNOR BRIAN KEMP HAS SAID HE WOULD SIGN INTO LAW.

SENATOR HARBIN SAID SENATE BILL 221 WOULD REQUIRE THE GOVERNMENT TO HAVE A COMPELLING INTEREST BEFORE IT COULD INTERFERE WITH SOMEONE'S RELIGIOUS PRACTICES.


OPPONENTS OF THE MEASURE INCLUDING BUSINESS BOOSTERS AND GAY RIGHTS GROUPS—SAY IT COULD BE USED TO DISCRIMINATE.
Posted by WTGA AM & FM at 6:37 PM

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