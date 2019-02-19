PERHAPS SPALDING CO. WILL GET A NEW ANIMAL SHELTER

A CHANGE OF PLANS FOR REHABBING THE CURRENT ANIMAL SHELTER IN SPALDING COUNTY. AT MONDAY'S MEETING THE BOARD OF COMMISSIONERS LIKED AN IDEA TO BUILD A NEW ONE—AFTER A RECOMMENDATION BY ARCHITECT RUSTY MCCALL.
THE ARCHITECT SAYS THE CURRENT ANIMAL SHELTER IS TOO FAR GONE TO TURN AROUND AND WITH THE $1.4 MILLION IN SPLOST MONEY AVAILABLE—PLANS APPEAR TO BE TEARING DOWN THE OLD YDC BUILDING NEAR-BY AND BUILDING A NEW FACILILTY ON THAT FOOTPRINT—IT ALREADY HAS A PARKING LOT.
THAT WOULD SOLVE A PROBLEM ON WHERE TO PLACE ANIMALS WHILE THE CURRENT SHELTER WAS BEING UPGRADED. A FORMAL VOTE ON BUILDING A NEW SHELTER WILL BE ON THE MARCH 4TH AGENDA.
COUNTY MANAGER WILLIAM WILSON GOT PERMISSION TO SPEND $22,000 TO REMOVE THE ASBESTOS FROM THE OLD YDC—WHICH WAS GOING TO BE TORN-DOWN ANYWAY.
IF IT ALL WORKS OUT WILSON SAID WHEN THE NEW SHELTER IS FINISHED THE OLD SHELTER WILL BE USED TO HOUSE GRAVEL AND SALT FOR THE ROADS DEPARTMENT—WHEN THERE'S ICEY ROADS.
THE ANIMAL ADVISORY BOARD WANTS A NO KILL SHELTER STATUS FOR SPALDING COUNTY.
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