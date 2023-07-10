Monday, July 10, 2023

UPSON E-911 KNOCKED OUT FRIDAY

 UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE  SAYS  A   CATASTROPHIC  LIGHTNING  STRIKE  FRIDAY  AFTERNOON  AROUND  4;30PM  KNOCKED  OUT  911  SERVICE    UNTIL    AROUND 10;30PM  AND  REQUIRED  911  TO  BE  RE-ROUTED  THROUGH  THE  PIKE  COUNTY  SYSTEM. THE  SO  COMPUTER  SYSTEM  WAS  AFFECTED,  INCLUDING  THE  JAIL  AND  WARRANT  DATA.



(NB  SHERIFF  LIGHTNING      )


THE  SHERIFF  THANKED  PIKE  SO  ,  I.T.  DIRECTOR    ROBERT  HANEY ,  HIS  CREW ,   AND    EQUIPMENT  VENDORS  FOR  GETTING  THE  SYSTEMS  UP  AND  RUNNING  AGAIN.  THE  SHERIFF  SAID  THERE  IS  DAMAGE  TO  THE  OFFICE  SERVER    AND  OTHER  EQUIPMENT  THAT  MUST  BE  REPLACED. 


THE  LIGHTNING  STRIKE  CAME-IN  ON  THE  ANTENNA  AT  THE  S.O. , THE  SHERIFF  REPORTED. 

Posted by WTGA AM & FM at 12:53 PM

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