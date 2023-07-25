Upson County Superior Court Guilty Pleas

PLEAS – JUDGE BEN J. MILLER JR., GJC
JULY 25, 2023
1. 22R0404 THOMAS WINTERS Ct 1.) INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY: 5 YEARS PROBATION CONSECUTIVE TO COUNT 2; $500 FINE. Ct 2.) FLEEING/ATTEMPTING ELUDE AN OFFICER: 5 YEARS SERVE 1 YEAR IN THE STATE PENAL SYSTEM, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION. Ct 3.) FLEEING/ATTEMPTING ELUDE AN OFFICER: NOLLE PROSEQUI. Ct 4.) FLEEING/ATTEMPTING ELUDE AN OFFICER: NOLLE PROSEQUI. Ct 6.) OBEDIENCE TO TRAFFIC CONTROL DEVICE: 12 MONTHS PROBATION CONCURRENT TO COUNT 2; $250 FINE. Ct 7.) OBEDIENCE TO TRAFFIC CONTROL DEVICE: NOLLE PROSEQUI. Ct 8.) FAILURE TO STOP FOR STOP SIGN: 12 MONTHS PROBATION CONCURRENT TO COUNT 2; $250 FINE. Ct 9.) FAILURE TO STOP FOR STOP SIGN: NOLLE PROSEQUI. Ct 10.) FAILURE TO STOP FOR STOP SIGN: NOLLE PROSEQUI. Ct 11.) DRIVING ON SUSPENDED, CANCALED, OR REVOKED REGISTRATION: NOLLE PROSEQUI. Count 12.) DRIVING WITHOUT LICENSE: 12 MONTHS TO SERVE IN THE STATE PENAL SYSTEM TO RUN CONCURRENT TO COUNT 2. Ct 13.) OPERATING VEHICLE WITHOUT VALID TAG: NOLLE PROSEQUI. Ct 14.) VIOLATING INSURANCE REQUIREMENTS FOR MOTORCYCLES: NOLLE PROSEQUI. Ct 15.) RECKLESS DRIVING: 12 MONTHS TO SERVE IN THE STATE PENAL SYSTEM TO RUN CONCURRENT TO COUNT 2.
2. 23R0145 TAYLOR HUCKABY CT. 1: THEFT BY SHOPLIFTING: 12 MONTHS TO SERVE. CT. 2: CRIMINAL TRESPASS: 12 MONTHS TO SERVE. CT. 3: POSSESSION OF DRUG RELATED OBJECT: NOLLE PROSEQUI.
3. 23R0240 RYAL TEAL CT. 1: THEFT BY SHOPLIFTING: 12 MONTHS TO SERVE.
4. 23R0219 TIFFANY LOVE CT. 1: DUI ALCOHOL: 12 MONTHS, SERVE 30 DAYS IN THE COUNTY JAIL, FOLLOWED BY THE REMAINDER ON PROBATION; $750 FINE; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE. CT. 2: RECKLESS CONDUCT: NOLLE PROSEQUI.
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