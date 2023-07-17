Monday, July 17, 2023

BENEFIT RIDE SCHEDULED FOR LOGAN AND TRISTA

 A   BENEFIT     RIDE   IS  SCHEDULED   SATURDAY  JULY   29TH   FOR  LOGAN  GORDY  AND  TRISTA  CHEEKS,  ROCK  HILL  FIRE FIGHTERS  INJURED  IN A  SATURDAY  FIRE   TRUCK    WRECK.  REGISTRATION    WILL  BEGIN  AT   9AM  AT  THE  ROCK  HILL  VOLUNTEER  FIRE  DEPARTMENT. KICK  STANDS   UP   AT  11;30AM  HEADING  TO   XTREAM  IN   WARM  SPRINGS  FOR A  RAFFLE.


CHECKS/MONEY  ORDERS  SHOULD  BE  PAYABLE  TO  LOGAN  GORDY   AND  DROPPED  OFF   AT  REGISTRATION.  SINGLE  RIDERS  $20 WITH PASSENGERS   $10  CARS AND  TRUCKS   $20.   ANY  GIFT  CARDS  OR  RAFFLE  ITEMS  SHOULD  BE  GIVEN  TO     HAYLIE  MOORE  AT   706-427-3526.

Posted by WTGA AM & FM at 11:01 AM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)