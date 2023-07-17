BENEFIT RIDE SCHEDULED FOR LOGAN AND TRISTA

A BENEFIT RIDE IS SCHEDULED SATURDAY JULY 29TH FOR LOGAN GORDY AND TRISTA CHEEKS, ROCK HILL FIRE FIGHTERS INJURED IN A SATURDAY FIRE TRUCK WRECK. REGISTRATION WILL BEGIN AT 9AM AT THE ROCK HILL VOLUNTEER FIRE DEPARTMENT. KICK STANDS UP AT 11;30AM HEADING TO XTREAM IN WARM SPRINGS FOR A RAFFLE.
CHECKS/MONEY ORDERS SHOULD BE PAYABLE TO LOGAN GORDY AND DROPPED OFF AT REGISTRATION. SINGLE RIDERS $20 WITH PASSENGERS $10 CARS AND TRUCKS $20. ANY GIFT CARDS OR RAFFLE ITEMS SHOULD BE GIVEN TO HAYLIE MOORE AT 706-427-3526.
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