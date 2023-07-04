THOMASTON OFFICE BUILDING DESTROYED BY FIRE

THE OFFICE BUILDING JUST SOUTH OF BIG CHIC AT 211 SOUTH CHURCH STREET WAS DESTROYED BY FIRE EARLY TUESDAY. THOMASTON FIRE DEPARTMENT TOLD 101 NEWS THE STATE FIRE MARSHALL'S OFFICE HAS BEEN CALLED IN TO INVESTIGATE THE CAUSE. THE OFFICE BUILDING REPORTEDLY WAS VACANT BUT IN THE PAST HAS HOUSED SEVERAL BUSINESSES INCLUDING DOCTOR'S OFFICES. THOMASTON FIRE DEPARTMENT GOT THE CALL AROUND 3;30AM JULY THE 4TH, AND THE HEAT OF THE BLAZE APPEARED TO HAVE MELTED SOME SIDING ON THE HOUSE NEXT DOOR. THE STATE FIRE MARSHALL'S OFFICE HAS POSTED A SIGN OUT FRONT OF THE BUSINESS OFFICE RUBBLE, OFFERING A REWARD FOR ARSON INFORMATION.
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