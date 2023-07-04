Tuesday, July 4, 2023

THOMASTON OFFICE BUILDING DESTROYED BY FIRE

 THE  OFFICE  BUILDING  JUST  SOUTH  OF  BIG  CHIC      AT  211   SOUTH  CHURCH  STREET  WAS  DESTROYED  BY  FIRE  EARLY  TUESDAY. THOMASTON  FIRE  DEPARTMENT  TOLD  101  NEWS  THE  STATE  FIRE  MARSHALL'S  OFFICE  HAS  BEEN  CALLED  IN  TO  INVESTIGATE  THE  CAUSE.  THE  OFFICE  BUILDING  REPORTEDLY  WAS  VACANT  BUT  IN  THE  PAST  HAS  HOUSED  SEVERAL  BUSINESSES   INCLUDING  DOCTOR'S  OFFICES.  THOMASTON  FIRE  DEPARTMENT  GOT  THE  CALL   AROUND   3;30AM  JULY  THE  4TH,  AND  THE  HEAT  OF  THE  BLAZE  APPEARED  TO  HAVE  MELTED  SOME  SIDING  ON  THE  HOUSE  NEXT  DOOR.  THE  STATE  FIRE  MARSHALL'S  OFFICE  HAS  POSTED  A  SIGN  OUT   FRONT  OF  THE  BUSINESS  OFFICE  RUBBLE,  OFFERING  A  REWARD  FOR  ARSON  INFORMATION. 

Posted by WTGA AM & FM at 8:46 PM

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