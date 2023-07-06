Thursday, July 6, 2023

GSP REPORT ON UPSON FATAL ACCIDENT

 POST  26  GA.  STATE  PATROL  IN  THOMASTON  HAS  RELEASED  THE  REPORT  ON  A  FATAL  ACCIDENT  ON   74  WEST  MONDAY  EVENING  THAT  RESULTED  IN  THE  DEATH  OF   27-YEAR  OLD KARA  LEIFERMAN   SHIRAH  OF   57  CLAY  STREET,  THOMASTON.  THE    ALLEGED  AT-FAULT   DRIVER  ,  69  YEAR  OLD SUSAN  SCHUBER  FORD  OF  WARM  SPRINGS ,  IN  A   2014  BUICK  ENCLAVE,  TOLD  FIRST  RESPONDERS   SHE  WENT  TO  SLEEP  AT  THE  WHEEL  AND  TROOPER  LOREN  THOMKA  SAID  SHE  CROSSED  THE  CENTER  LINE  AND  CAUSED  A  HEAD-ON  COLLISION .  THE   EAST  BOUND   SHIRAH  VEHICLE,  A   2023  KIA  SPORAGE  WAS  DRIVEN  BY  MS.  SHIRAH'S  HUSBAND  TANNER  SHIRAH,  AGE   28,  AND    TANNER  SHIRAH   AND    THEIR   BABY  DAUGHTER,  NOVA  SHIRAH  WERE   INJURED   AND  TRANSPORTED  TO  THE  E.R. AT  UPSON REGIONAL  MEDICAL  CENTER.  THE  GSP  REPORT  SAID  MS.  SHIRAH   WAS  IN  THE  FRONT PASSENGER  SEAT  ,  WAS   13  WEEKS  PREGNANT , AND  DIED OF   HER  INJURIES  LATER  AT  URMC.

MS.  FORD  WAS  TRANSPORTED  TO  MACON  MEDICAL  CENTER  BY  AMERI PRO  EMS.

TROOPER  THOMKA   ADDED  THAT  CHARGES  ARE  PENDING  AND  THE  GSP  SKIRT  TEAM  WILL  INVESTIGATE  THE  CRASH. 

Posted by WTGA AM & FM at 12:59 PM

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