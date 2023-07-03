MAN RESCUED AT THE BLUFF SUNDAY

AT SPREWELL BLUFF PARK, SUNDAY, UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SAID A MIDDLE-AGE HISPANIC MALE GOT IN TROUBLE WHILE SWIMMING IN THE FLINT RIVER AND WAS PULLED FROM THE WATER BY COMPANIONS. BY-STANDERS MANAGED TO RESUSCITATE THE MAN - WHO CAME AROUND.
THE SHERIFF SAID DEPUTIES ARE CONDUCTING EXTRA PATROLS THIS WEEK AT THE BLUFF PARK.
THERE'S SOCIAL MEDIA REPORTS THAT THREE YEAR-OLD BRYCE RAYBON HAS BEEN DISCHARGED FROM THE CHILDREN'S HOSPITAL IN ATLANTA AFTER SUSTAINING A SELF-INFLICTED GUNSHOT WOUND TO THE FACE, THURSDAY EVENING AT 776 WINDSWEEP FARM ROAD. THE SON OF CHASITY AND KENNY RAYBON APPARENTLY FOUND A SMALL HANDGUN AT HIS UNCLE'S HOUSE AND SHOT HIMSELF IN THE RIGHT SIDE OF THE FACE. THE BULLET LODGED IN HIS CHEEK, JUST UNDER HIS EAR, SHERIFF KILGORE SAID AND ADDED NO CHARGES WILL BE FILED IN THE CASE.
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