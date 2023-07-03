Monday, July 3, 2023

MAN RESCUED AT THE BLUFF SUNDAY

 AT  SPREWELL   BLUFF  PARK,  SUNDAY,  UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE  SAID  A  MIDDLE-AGE  HISPANIC  MALE  GOT  IN  TROUBLE  WHILE  SWIMMING  IN   THE  FLINT  RIVER      AND  WAS  PULLED  FROM  THE  WATER  BY  COMPANIONS.  BY-STANDERS  MANAGED  TO  RESUSCITATE  THE  MAN - WHO  CAME  AROUND.




THE  SHERIFF  SAID  DEPUTIES  ARE  CONDUCTING  EXTRA  PATROLS   THIS  WEEK   AT  THE  BLUFF  PARK.




THERE'S  SOCIAL  MEDIA  REPORTS  THAT  THREE  YEAR-OLD  BRYCE  RAYBON  HAS  BEEN  DISCHARGED  FROM  THE  CHILDREN'S  HOSPITAL  IN  ATLANTA  AFTER  SUSTAINING A  SELF-INFLICTED  GUNSHOT  WOUND  TO  THE  FACE,  THURSDAY  EVENING  AT 776  WINDSWEEP  FARM  ROAD.  THE  SON  OF   CHASITY  AND  KENNY  RAYBON  APPARENTLY  FOUND  A  SMALL  HANDGUN  AT  HIS  UNCLE'S  HOUSE  AND  SHOT  HIMSELF  IN  THE  RIGHT  SIDE  OF  THE   FACE.  THE  BULLET  LODGED  IN  HIS  CHEEK,  JUST  UNDER  HIS  EAR,  SHERIFF  KILGORE  SAID  AND  ADDED  NO  CHARGES  WILL  BE  FILED  IN  THE  CASE.

Posted by WTGA AM & FM at 12:12 PM

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