Tuesday, July 25, 2023

SPALDING ELECTIONS BOARD HEARS COMPLAINTS ABOUT DOMINION VOTING MACHINES

 IT  WAS  WAR  OF  THE  WORLDS  AT  MONDAY'S  MEETING  OF  THE  SPALDING  COUNTY  ELECTIONS  BOARD  WITH  A  PROPOSAL  ON THE  TABLE  TO  ELIMINATE  THE  USE  OF  DOMINION  VOTING  MACHINES  AND  RETURN  TO  PAPER  BALLOTS  IN  FUTURE  ELECTIONS.  HOWEVER,  COUNTY  ATTORNEY  STEPHANIE  WINDHAM    WARNED  THE  BOARD  IT  WOULD  LEAD  TO  A  LAW  SUIT  FROM  STATE  GOVERNMENT,  AS  THE  SECRETARY  OF  STATE'S  OFFICE  HAS  CERTIFIED  THE  DOMINION  MACHINES  FOR  ALL  ELECTIONS  IN  GEORGIA.  ALMOST  TWO  DOZEN  CITIZENS  FROM  ALL  OVER  THE  STATE  TESTIFIED ALL    BUT  ONE   IN  FAVOR  OF  GOING  BACK  TO  PAPER  BALLOTS.


THE  MOVE  TO  PAPER  BALLOTS  CAUGHT  FANCY  WHEN  DONALD  TRUMP  LOST  THE  STATE  OF  GA.  IN  THE   2020  ELECTION  AND  TRUMPERS    CLAIMED  IT  WAS  BECAUSE  OF  FRAUDULANT  VOTES  AND  BLAMED  IT  ON  THE  MACHINES.


THEY  HAVE  NOT  HEARD  FROM   UPSON  COUNTY  ELECTION  SUPERINTENDANT  ROBERT HANEY  WHO  SAYS  THE  DOMINION  VOTING  MACHINES    ARE  NOT  ON  THE  INTERNET  AND  TO  CHANGE  VOTES  YOU  WOULD  NEED  THE  CODE  TO  ENTER  EACH  INDIVIDUAL  MACHINE  ,  PLUS  PAPER  BALLOTS  COUNTED  BY  HAND  ARE  FRAUGHT  WITH  HUMAN  ERROR.  ELECTION  OFFICIALS   IN  COFFEE  COUNTY     ARE  UNDER  GBI  INVESTIGATION  FOR  TAMPERING  WITH  DOMINION  VOTING  MACHINES  AFTER  THE  2020  ELECTION.


AFTER  HEARING  FROM  LOCALS  AND  CITIZENS  FROM  GAINESVILLE ,  ATLANTA,  MACON,  PEACHTREE CITY,  NEWNAN  AND  MORE -- SUPPORTING  DUMPING  DOMINION  MACHINES,  THE  BOARD  PASSED   A  MOTION  ON  A  3-1  VOTE.       BOARD  MEMBER JAMES  NEWLAND  MADE  THE  MOTION  THAT    AFTER  THE  VOTING,  HAND  COUNT  BALLOTS  AND  IF  THERE  IS ANY  DIFFERENCE  AT  ALL, DECLARE  THE  SPALDING  COUNTY  VOTES  UNCERTIFIABLE. DEMOCRAT  DEXTER  WIMBUSH     ,  CAST  THE  NO  VOTE.


  GRIFFIN  RESIDENT    DR. YOSHUNDA  JONES  WAS  THE  ONLY PERSON  TO  TESTIFY  TO  KEEP  DOMINION  VOTING  MACHINES.  THE  FOX  NEWS  NETWORK  ACCUSED  BY  DOMINION OF  BAD MOUTHING  THEIR  VOTING  MACHINES   JUST  SETTLED  A  LAW  SUIT   BY  PAYING  DOMINION    $800  MILLION  DOLLARS.


MEMBERS  OF  THE  SPALDING  ELECTIONS  BOARD  ARE  JAMES  NEWLAND,  BEN  JOHNSON,  DEXTER  WIMBUSH,  ROY  MCCLAIN,  AND  JAMES  O'BRIEN.

Posted by WTGA AM & FM at 1:55 PM

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)