SPALDING ELECTIONS BOARD HEARS COMPLAINTS ABOUT DOMINION VOTING MACHINES

IT WAS WAR OF THE WORLDS AT MONDAY'S MEETING OF THE SPALDING COUNTY ELECTIONS BOARD WITH A PROPOSAL ON THE TABLE TO ELIMINATE THE USE OF DOMINION VOTING MACHINES AND RETURN TO PAPER BALLOTS IN FUTURE ELECTIONS. HOWEVER, COUNTY ATTORNEY STEPHANIE WINDHAM WARNED THE BOARD IT WOULD LEAD TO A LAW SUIT FROM STATE GOVERNMENT, AS THE SECRETARY OF STATE'S OFFICE HAS CERTIFIED THE DOMINION MACHINES FOR ALL ELECTIONS IN GEORGIA. ALMOST TWO DOZEN CITIZENS FROM ALL OVER THE STATE TESTIFIED ALL BUT ONE IN FAVOR OF GOING BACK TO PAPER BALLOTS.
THE MOVE TO PAPER BALLOTS CAUGHT FANCY WHEN DONALD TRUMP LOST THE STATE OF GA. IN THE 2020 ELECTION AND TRUMPERS CLAIMED IT WAS BECAUSE OF FRAUDULANT VOTES AND BLAMED IT ON THE MACHINES.
THEY HAVE NOT HEARD FROM UPSON COUNTY ELECTION SUPERINTENDANT ROBERT HANEY WHO SAYS THE DOMINION VOTING MACHINES ARE NOT ON THE INTERNET AND TO CHANGE VOTES YOU WOULD NEED THE CODE TO ENTER EACH INDIVIDUAL MACHINE , PLUS PAPER BALLOTS COUNTED BY HAND ARE FRAUGHT WITH HUMAN ERROR. ELECTION OFFICIALS IN COFFEE COUNTY ARE UNDER GBI INVESTIGATION FOR TAMPERING WITH DOMINION VOTING MACHINES AFTER THE 2020 ELECTION.
AFTER HEARING FROM LOCALS AND CITIZENS FROM GAINESVILLE , ATLANTA, MACON, PEACHTREE CITY, NEWNAN AND MORE -- SUPPORTING DUMPING DOMINION MACHINES, THE BOARD PASSED A MOTION ON A 3-1 VOTE. BOARD MEMBER JAMES NEWLAND MADE THE MOTION THAT AFTER THE VOTING, HAND COUNT BALLOTS AND IF THERE IS ANY DIFFERENCE AT ALL, DECLARE THE SPALDING COUNTY VOTES UNCERTIFIABLE. DEMOCRAT DEXTER WIMBUSH , CAST THE NO VOTE.
GRIFFIN RESIDENT DR. YOSHUNDA JONES WAS THE ONLY PERSON TO TESTIFY TO KEEP DOMINION VOTING MACHINES. THE FOX NEWS NETWORK ACCUSED BY DOMINION OF BAD MOUTHING THEIR VOTING MACHINES JUST SETTLED A LAW SUIT BY PAYING DOMINION $800 MILLION DOLLARS.
MEMBERS OF THE SPALDING ELECTIONS BOARD ARE JAMES NEWLAND, BEN JOHNSON, DEXTER WIMBUSH, ROY MCCLAIN, AND JAMES O'BRIEN.
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