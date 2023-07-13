Thursday, July 13, 2023

EX-TEACHER AT GRIFFIN HIGH INDICTED FOR CHILD PORN

 A  FORMER   TEACHER  AT  GRIFFIN  HIGH  SCHOOL  HAS  BEEN  INDICTED  ON    21  COUNTS  OF  PRODUCING  AND  DISTRIBUTING  CHILD  PORN  BY  A  FEDERAL  GRAND  JURY.  MICHAEL  ALLEN  DENDY  OF  MILLEDGEVILLE  WAS A  TEACHER  IN  SANDERSVILLE, GA.  UNTIL   HIS  ARREST  IN  JANUARY  2023.  HE  TAUGHT  AT  GRIFFIN  HIGH  FROM    2018 TO  2020  AND  HAS  ALSO  BEEN  EMPLOYED  BY  SCHOOLS  IN  MARYLAND  AND  MISSISSIPPI.


THE  INDICTMENT  ALLEGES  THAT  DENDY  ENTICED  MINOR  CHILDREN  TO  ENGAGE  IN  SEXUALLY  EXPLICIT  ACTS  WHICH  WERE  FILMED  OR  PHOTOGRAPHED  AND  ALLEGEDLY  DISTRIBUTED  AND  POSSESSED  CHILD  SEXUAL  ABUSE  MATERIAL.  OF  MINORS.

Posted by WTGA AM & FM at 11:46 AM

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