EX-TEACHER AT GRIFFIN HIGH INDICTED FOR CHILD PORN

A FORMER TEACHER AT GRIFFIN HIGH SCHOOL HAS BEEN INDICTED ON 21 COUNTS OF PRODUCING AND DISTRIBUTING CHILD PORN BY A FEDERAL GRAND JURY. MICHAEL ALLEN DENDY OF MILLEDGEVILLE WAS A TEACHER IN SANDERSVILLE, GA. UNTIL HIS ARREST IN JANUARY 2023. HE TAUGHT AT GRIFFIN HIGH FROM 2018 TO 2020 AND HAS ALSO BEEN EMPLOYED BY SCHOOLS IN MARYLAND AND MISSISSIPPI.
THE INDICTMENT ALLEGES THAT DENDY ENTICED MINOR CHILDREN TO ENGAGE IN SEXUALLY EXPLICIT ACTS WHICH WERE FILMED OR PHOTOGRAPHED AND ALLEGEDLY DISTRIBUTED AND POSSESSED CHILD SEXUAL ABUSE MATERIAL. OF MINORS.
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