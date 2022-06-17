T-U BOE TO RESTART BUDGET PROCESS

IT REPORTEDLY WILL REQUIRE A ONE MILL TAX INCREASE TO FUND.
DURING A CALLED MEETING THURSDAY, BOARD VICE-CHAIR JAYE EUBANKS ASKED THE BOARD TO SUBMIT THEIR SUGGESTIONS FOR THE BUDGET BY FRIDAY, JUNE 24 AND IT WILL BE RESET AND PLACED ON THE SCHOOL SYSTEM WEBSITE FOR PUBLIC REVIEW, WITH TWO ADDITONAL PUBLIC HEARINGS. EUBANKS EXPRESSED FRUSTRATION THAT THE PUBLIC NEVER SHOWS FOR BUDGET PUBLIC HEARINGS.
BOE MEMBERS BRIAN SALTER, SHELIA HALL, SCOTT ROBERTS AND STEVE SADLER VOTED AGAINST THE BUDGET.
BOE MEMBERS BRIAN SALTER, SHELIA HALL, SCOTT ROBERTS AND STEVE SADLER VOTED AGAINST THE BUDGET.
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