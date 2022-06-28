Bob Dean Jr. More Legal Troubles

THE LEGAL HITS JUST KEEP ON COMING FOR THOMASTONIAN BOB DEAN JR. WHO BUILT HIS WEALTH WITH SEVERAL NURSING HOMES IN LOUISIANA. DEAN WAS ARRESTED ON ORDERS OF LOUISIANA'S ATTORNEY GENERAL LAST WEEK ON CHARGES OF SENDING ALMOST 1000 NURSING HOME RESIDENTS TO A SWELTERING WAREHOUSE FOLLOWING HURRICANE IDA IN BATON ROGUE.
HE POSTED BOND OF $350,000 AND WAS RELEASED BACK TO GEORGIA WEARING AN ANKLE BRACELET.
28 OF DEAN'S VINTAGE CAR COLLECTION WENT TO AUCTION LAST SATURDAY IN BIRMINGHAM AND HENDERSON AUCTIONS TOLD 101 NEWS THERE WAS LOTS OF INTEREST FROM IN PERSON AND ON LINE BUYERS.
EARLIER THIS MONTH, UPSON COUNTY SUPERIOR COURT JUDGE BENJAMIN COKER FOUND DEAN IN CONTEMPT FOR NO-SHOWING A COURT HEARING TO PUT UP FURTHER COLLATERAL ON A $10 MILLION LOAN FROM A LOUISIANA FINANCIAL FIRM ON HIS CAR COLLECTION. UPSON COUNTY DEPUTIES STOPPED AN SUV WITH DEAN INSIDE TO SERVE A WARRANT OVER THE MATTER, BUT HE REFUSED TO EXIT AND FOUGHT DEPUTIES RESULTING IN A FELONY OBSTRUCTION CHARGE.
DEAN'S ATTORNEYS CLAIM HE SUFFERS FROM DEMENTIA AND CAN'T REPORT TO COURT.
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