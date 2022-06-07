National Golf Champ Has Thomaston Connections

HIS FATHER, SETH SARGENT, WAS A MEMBER OF THE 1987 RE LEE FOOTBALL TEAM AND HE IS THE GRAND NEPHEW OF DR. MARK AND SHIRLEY ANN COTNEY OF THOMASTON. HIS GRANDFATHER, DICK SARGENT, WAS A LONG TIME THOMASTON MILLS EXECUTIVE.
GORDON WON A 4-MAN PLAYOFF LAST WEEK IN SCOTTSDALE, ARIZONA TO TAKE THE NATIONAL TITLE AND HAS BEEN NAMED RECEIPIENT OF THE PHIL MICKELSON AWARD FOR THE BEST FRESHMAN GOLFER IN THE U.S.
HE IS A PING FIRST TEAM ALL- AMERICAN AND FRESHMAN OF THE YEAR IN THE SEC.
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