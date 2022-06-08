Wednesday, June 8, 2022

180 APARTMENTS PROPOSED ON VETERANS DRIVE GETS PUSHBACK

 DAVID PFOTZER  OF   PFOTZER   PROPERTIES  MARIETTA,  GA.    GOT  LOTS  OF  PUSH  BACK  ABOUT  A  REZONING  REQUEST  ON  VETERANS  DRIVE  FOR   180  UPSCALE  APARTMENTS  AT  MONDAY'S  MEETING OF  THE  THOMASTON  ZONING  COMMISSION.  A  VOTE  WAS  DELAYED  UNTIL  AUGUST  BUT   MEMBERS  ROBERT  CHATMAN  AND  TROY  WOODARD    VOICED    RESERVATIONS  ABOUT  THE  PROJECT AND  BUSINESSMAN   BOB    FLETCHER   WAS  AMONG  NEAR-BY  HOMEOWNERS  OPPOSED  AND TOLD  HIM--HE'S  MAKING  A  MARKETING  MISTAKE.


COUNTY  COMMISSIONER  BEN  WATSON  WHO  LIVES  ON  HILL  STREET  SAID  WE  NEED  HOUSING  IN  THE  COMMUNITY   BUT  NOT AT  THIS  LOCATION.

Posted by WTGA AM & FM at 5:35 PM

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