Thursday, June 16, 2022

4 APPS SUBMITTED FOR THOMASTON PACKAGE STORES

 THE  DEADLINE  TO  SUBMIT   APPLICATIONS  FOR  ONE  OF  TWO  LIQUOR  PACKAGE  STORES  IN  THE  CITY OF  THOMASTON  ENDED AT   3PM  THURSDAY  AND  FOUR  APPLICATIONS  WERE SUBMITTED. A  REVIEW  PERIOD NOW  BEGINS  UNTIL  JULY   18. 



THOSE  WHO  SUBMITTED  APPLICATIONS;  NITIN  PATEL OF  THOMASTON,  OWNER OF  COOK'S MARKET.   SONIYABEN  DODHIA  WHO  OWNS  A  PACKAGE  STORE  WITH  HER  HUSBAND  IN  PEACHTREE  CITY,    STEVE  DUKE  OF  THOMASTON,  REP  FOR  A  LIQUOR  DISTRIBUTOR,  AND  RAVINDER  SINGH,  ASSOCIATED  WITH  MR. B'S  ON  SOUTH  CHURCH. 


ONCE      APPLICANTS  ARE  APPROVED  FOR  THE  LOTTERY  DRAWING,  A  DATE  FOR  THE  DRAWING  WILL  BE  ESTABLISHED. 


Posted by WTGA AM & FM at 6:27 PM

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