4 APPS SUBMITTED FOR THOMASTON PACKAGE STORES

THE DEADLINE TO SUBMIT APPLICATIONS FOR ONE OF TWO LIQUOR PACKAGE STORES IN THE CITY OF THOMASTON ENDED AT 3PM THURSDAY AND FOUR APPLICATIONS WERE SUBMITTED. A REVIEW PERIOD NOW BEGINS UNTIL JULY 18.
THOSE WHO SUBMITTED APPLICATIONS; NITIN PATEL OF THOMASTON, OWNER OF COOK'S MARKET. SONIYABEN DODHIA WHO OWNS A PACKAGE STORE WITH HER HUSBAND IN PEACHTREE CITY, STEVE DUKE OF THOMASTON, REP FOR A LIQUOR DISTRIBUTOR, AND RAVINDER SINGH, ASSOCIATED WITH MR. B'S ON SOUTH CHURCH.
ONCE APPLICANTS ARE APPROVED FOR THE LOTTERY DRAWING, A DATE FOR THE DRAWING WILL BE ESTABLISHED.
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