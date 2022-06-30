Ex-Thomaston Woman Arrested For Lewd Behavior

A FORMER THOMASTON RESIDENT NOW LIVING IN LAGRANGE, 30 YEAR OLD KYLIE STRICKLAND HAS BEEN ARRESTED IN PIKE COUNTY AFTER ALLEGEDLY EXPOSING HER TOP TO TWO MINOR MALES AT A PRIVATE SWIMMING POOL WHILE ON LIVE VIDEO ON THE TIKTOK APP.
THE CASE WAS ORIGINALLY REPORTED IN TROUP COUNTY BUT MOVED TO PIKE COUNTY WHERE IT APPARENTLY HAPPENED. PIKE COUNTY SHERIFF'S OFFICE SAID STRICKLAND WAS ARRESTED ON A WARRANT FOR COMPUTER OR ELECTRONIC PORNOGRAPHY AND CHILD EXPLOITATION, WHICH IS A FELONY IN GEORGIA.
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