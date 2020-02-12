THOMASTON POLICE CHASE WED

THOMASTON POLICE AND OTHER LAW ENFORCEMENT UNITS GOT IN A CHASE WITH A WANTED SUSPECT WEDNESDAY AFTERNOON ON GLENDALE NEAR MATTEWS FIELD AND THE MOTORIST--TERRELL KING WRECKED HIS SUV AT BARNESVILLE STREET AND AVE.L
MAJOR SIDNEY CORLEY TOLD 101 NEWS WHEN KING SPUN OUT HE CARJACKED ANOTHER SILVER PATHFINDER SUV AND SPED OFF
MAJOR CORLEY SAYS KING IS WANTED FOR SHOOTING ANOTHER MAN AND HAS AN OUTSTANDING WARRANT FOR AGGREVATED ASSAULT. THE MALE MOTORIST WAS NOT INJURED IN THE CARJACKING.
ANYONE WHO KNOWS THE WHERE-BOUTS OF TERRELL KING SHOULD CALL 911.
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