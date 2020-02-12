Wednesday, February 12, 2020

THOMASTON POLICE CHASE WED

THOMASTON  POLICE   AND OTHER  LAW ENFORCEMENT  UNITS  GOT IN  A  CHASE  WITH  A  WANTED  SUSPECT  WEDNESDAY  AFTERNOON   ON    GLENDALE  NEAR  MATTEWS  FIELD  AND  THE  MOTORIST--TERRELL KING  WRECKED HIS  SUV  AT  BARNESVILLE  STREET  AND  AVE.L

MAJOR  SIDNEY  CORLEY  TOLD   101  NEWS  WHEN KING  SPUN  OUT  HE  CARJACKED  ANOTHER    SILVER  PATHFINDER   SUV  AND  SPED OFF

MAJOR  CORLEY  SAYS KING  IS  WANTED  FOR  SHOOTING  ANOTHER MAN AND  HAS  AN  OUTSTANDING  WARRANT  FOR  AGGREVATED  ASSAULT. THE  MALE  MOTORIST  WAS  NOT  INJURED IN  THE  CARJACKING.

ANYONE  WHO  KNOWS  THE  WHERE-BOUTS OF  TERRELL KING  SHOULD  CALL   911.
Posted by WTGA AM & FM at 5:31 PM

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