Friday, February 28, 2020

ITS OFFICIAL CHICK-FIL-A IS COMING TO THOMASTON

CHICK-FIL-A  HAS  POSTED A  SIGN  ANNOUNCING  THEY  ARE  COMING TO  THOMASTON  ON  19  NORTH  ACROSS  FROM  HOME  DEPOT. SHOULD OPEN  BY  MID-SUMMER WITH  DUAL  DRIVE-THRUS.

IT  WAS  STRONGLY  HINTED  WEEKS  AGO  WHEN  TWO  CHICK-FIL-A  COWS  SHOWED-UP  ON  THE PROPERTY-  REPORTEDLY  -POSTED  THERE  BY  UPSON  COUNTY  COMMISSIONER  PAUL  JONES  OF  THE  ROCK  RANCH--WHO  HAS  BEEN  ASSOCIATED WITH  THE  COMPANY  SINCE  1982.  PAUL  TOLD  US  HE WAS  WORKING  AT  THE  ATLANTA  AIRPORT  AND  REPAIRING  TRACTORS  FROM  TIME  TO  TIME  FOR  CHICK-FIL-A  FOUNDER  TRUETT  CATHY--WHEN  MR.  CATHY  PRESUADED HIM TO  JOIN HIS  COMPANY.
Posted by WTGA AM & FM at 2:30 PM

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