ITS OFFICIAL CHICK-FIL-A IS COMING TO THOMASTON

CHICK-FIL-A HAS POSTED A SIGN ANNOUNCING THEY ARE COMING TO THOMASTON ON 19 NORTH ACROSS FROM HOME DEPOT. SHOULD OPEN BY MID-SUMMER WITH DUAL DRIVE-THRUS.
IT WAS STRONGLY HINTED WEEKS AGO WHEN TWO CHICK-FIL-A COWS SHOWED-UP ON THE PROPERTY- REPORTEDLY -POSTED THERE BY UPSON COUNTY COMMISSIONER PAUL JONES OF THE ROCK RANCH--WHO HAS BEEN ASSOCIATED WITH THE COMPANY SINCE 1982. PAUL TOLD US HE WAS WORKING AT THE ATLANTA AIRPORT AND REPAIRING TRACTORS FROM TIME TO TIME FOR CHICK-FIL-A FOUNDER TRUETT CATHY--WHEN MR. CATHY PRESUADED HIM TO JOIN HIS COMPANY.
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