Tuesday, February 25, 2020

IDA AND CITY OF THOMASTON ADVERTISING FOR A NEW ATTORNEY

FOLLOWING AN  EXECUTIVE  SESSION, MONDAY,  THE  THOMASTON-UPSON DEVELOPMENT  AUTHORITY  VOTED  TO  POST  AN  AD  FOR  AN  ATTORNEY  FOR  THE  IDA,  AS  CURRENT  LEGAL  COUNSEL  JOEL  BENTLEY  AND  HIS  FAMILY  ARE   RELOCATING    OUT  OF  STATE.  THE  IDA SET A RETAINER FOR  BENTLEY  FROM  JUNE  IST  TO  DEC.  31ST  AT $1500  PER MONTH  AND   $200 PER  HOUR.

  DIRECTOR KYLE FLETCHER  SAID  THE  IDA  HOPES  TO  RETAIN   A NEW  ATTORNEY BY  THE  END OF  MARCH ,  BUT  WILL NEED  BENTLEY'S  ON GOING  ADVICE ON LEGAL  MATTERS AND HIS  EXPERTISE TO  BRING  THE NEW ATTORNEY  UP  TO  SPEED.

BENTLEY IS  ALSO  ATTORNEY  FOR  THE CITY OF  THOMASTON  AND  CITY HALL  IS  ADVERTISING  FOR  APPLICANTS  FOR  CITY  ATTORNEY   WITH  THE  WINDOW  TO  CLOSE THIS  FRIDAY  AT  NOON.  AS OF TUESDAY AFTERNOON  TWO  PROPOSALS  HAD  BEEN  RECEIVED. BENTLEY WILL  END  HIS  EMPLOY AS CITY ATTORNEY AT THE END OF  MAY. 
Posted by WTGA AM & FM at 2:49 PM

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