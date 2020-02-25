IDA AND CITY OF THOMASTON ADVERTISING FOR A NEW ATTORNEY

FOLLOWING AN EXECUTIVE SESSION, MONDAY, THE THOMASTON-UPSON DEVELOPMENT AUTHORITY VOTED TO POST AN AD FOR AN ATTORNEY FOR THE IDA, AS CURRENT LEGAL COUNSEL JOEL BENTLEY AND HIS FAMILY ARE RELOCATING OUT OF STATE. THE IDA SET A RETAINER FOR BENTLEY FROM JUNE IST TO DEC. 31ST AT $1500 PER MONTH AND $200 PER HOUR.
DIRECTOR KYLE FLETCHER SAID THE IDA HOPES TO RETAIN A NEW ATTORNEY BY THE END OF MARCH , BUT WILL NEED BENTLEY'S ON GOING ADVICE ON LEGAL MATTERS AND HIS EXPERTISE TO BRING THE NEW ATTORNEY UP TO SPEED.
BENTLEY IS ALSO ATTORNEY FOR THE CITY OF THOMASTON AND CITY HALL IS ADVERTISING FOR APPLICANTS FOR CITY ATTORNEY WITH THE WINDOW TO CLOSE THIS FRIDAY AT NOON. AS OF TUESDAY AFTERNOON TWO PROPOSALS HAD BEEN RECEIVED. BENTLEY WILL END HIS EMPLOY AS CITY ATTORNEY AT THE END OF MAY.
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