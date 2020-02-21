Friday, February 21, 2020

THOMASTON DDA MEETS ON REZONING AT 600 NORTH CENTER ST./

A  PROPOSED  REZONING--  AT  600  NORTH  CENTER  STREET--TABLED  BY  THE  THOMASTON  CITY  COUNCIL TUESDAY--GOT A  GREEN LIGHT FROM  THE  DOWNTOWN  DEVELOPMENT  AUTHORITY  AT  A CALLED  MEETING  FRIDAY  MORNING.

LANE  COGGINS OF RESCUE  ME  ANTIQUES AND  GIFTS--THE  CHAIR OF  THE  DDA -- TOLD   101  NEWS  IT  WAS  THE  CONSENSUS  OF  THE  BOARD  THAT  THE  REZONING   FROM  COMMERCIAL  TO  M-2-C-- SHOULD  BE  APPROVED.

BUILDING OWNERS MARK  AND  JEFF  ELLINGTON WERE  QUESTIONED  BY  THE  DDA  AND MARK TOLD US--THEY  CLARIFIED  THE  CONDITION  THAT WOULD  BE  PLACED  ON  THE  PROPERTY--THE  OUTSIDE  APPEARANCE WILL NOT  CHANGE IF ITS  SOLD FOR  CLIMATE  CONTROLLED  STORAGE  UNITS.

THE  THOMASTON  CITY  COUNCIL  HAS  A  CALLED  MEETING  MONDAY  AT  NOON  TO  AGAIN  CONSIDER  THE  REZONING.

Posted by WTGA AM & FM at 12:12 PM

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