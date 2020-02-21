THOMASTON DDA MEETS ON REZONING AT 600 NORTH CENTER ST./

A PROPOSED REZONING-- AT 600 NORTH CENTER STREET--TABLED BY THE THOMASTON CITY COUNCIL TUESDAY--GOT A GREEN LIGHT FROM THE DOWNTOWN DEVELOPMENT AUTHORITY AT A CALLED MEETING FRIDAY MORNING.
LANE COGGINS OF RESCUE ME ANTIQUES AND GIFTS--THE CHAIR OF THE DDA -- TOLD 101 NEWS IT WAS THE CONSENSUS OF THE BOARD THAT THE REZONING FROM COMMERCIAL TO M-2-C-- SHOULD BE APPROVED.
BUILDING OWNERS MARK AND JEFF ELLINGTON WERE QUESTIONED BY THE DDA AND MARK TOLD US--THEY CLARIFIED THE CONDITION THAT WOULD BE PLACED ON THE PROPERTY--THE OUTSIDE APPEARANCE WILL NOT CHANGE IF ITS SOLD FOR CLIMATE CONTROLLED STORAGE UNITS.
THE THOMASTON CITY COUNCIL HAS A CALLED MEETING MONDAY AT NOON TO AGAIN CONSIDER THE REZONING.
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