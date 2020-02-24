REZONING APPROVED AT 600 NORTH CENTER ST.

AT A CALLED MEETING MONDAY THE THOMASTON CITY COUNCIL MET FOR GOING-ON TWO HOURS BEFORE VOTING TO REZONE 600 NORTH CENTER STREET FROM C-2 COMMERCIAL TO M-2-CONDITIONAL--BUT COUNCIL EXPANDED THE CONDITION TO INCLUDE ADDING ON TO THE BUILDING IF MORE SPACE IS NEEDED.
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ALAN HARRIS THE PROSPECTIVE BUYER OF THE BUILDING FROM MARK AND JEFF ELLINGTON TOLD COUNCIL ITS NOT FINANCIALLY VIABLE TO BE LIMITED TO ONLY CLIMATE CONTROLLED MINI STORAGE UNITS IN THE INTERIOR OF THE BUILDING--ALTHOUGH THAT WAS THE RECOMMENDATION FROM THE THOMASTON ZONING COMMISSION.
THE CONDITION APPROVED BY COUNCIL INCLUDED A PROVISION THAT ANY ADDITION TO THE BUILDNG BE ARCHITECTURALLY IN TUNE WITH THE EXISTING BUILDING. COUNCIL GOT ASSURANCES FROM HARRIS THAT ANY ADDITION WOULD BE AN IMPROVEMENT OVER WHAT'S THERE NOW.
THE THOMASTON ZONING COMMISSION HAD RECOMMENDED THE REZONING WITH THE PROVISION THAT ONLY THE EXISTING BUILDING WOULD BE USED AND THAT TROUBLED MAYOR PRO TEM DOUG HEAD WHO MADE THE MOTION TO APPROVE. HE --WAS CONCERNED THAT ITS SPOT ZONING BUT THERE HAS BEEN OTHER SPOT ZONING OF M-2 AND M-2-C NEAR-BY.
THE ELLINGTONS SAID THEY HAVE HAD THE BUILDING ON THE MARKET FOR 5 YEARS WITH LITTLE INTEREST--BUT TWO PARTIES HAD APPROACHED THEM ABOUT PUTTING IN A BAR--WHICH THEY REJECTED.
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