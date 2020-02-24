Monday, February 24, 2020

REZONING APPROVED AT 600 NORTH CENTER ST.

AT A CALLED MEETING  MONDAY  THE  THOMASTON  CITY  COUNCIL MET  FOR  GOING-ON  TWO  HOURS  BEFORE  VOTING  TO  REZONE  600  NORTH  CENTER  STREET  FROM C-2 COMMERCIAL  TO  M-2-CONDITIONAL--BUT  COUNCIL  EXPANDED  THE  CONDITION  TO  INCLUDE    ADDING ON   TO  THE  BUILDING  IF  MORE  SPACE IS  NEEDED.
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ALAN  HARRIS  THE  PROSPECTIVE  BUYER  OF  THE  BUILDING  FROM  MARK AND  JEFF  ELLINGTON   TOLD COUNCIL  ITS  NOT  FINANCIALLY  VIABLE TO  BE LIMITED  TO ONLY   CLIMATE  CONTROLLED MINI  STORAGE UNITS  IN  THE  INTERIOR OF  THE  BUILDING--ALTHOUGH  THAT WAS THE  RECOMMENDATION  FROM THE  THOMASTON  ZONING  COMMISSION.

THE  CONDITION  APPROVED  BY  COUNCIL  INCLUDED  A PROVISION  THAT  ANY  ADDITION TO  THE    BUILDNG  BE  ARCHITECTURALLY  IN  TUNE  WITH THE  EXISTING  BUILDING.  COUNCIL  GOT  ASSURANCES FROM   HARRIS  THAT  ANY  ADDITION  WOULD BE AN  IMPROVEMENT  OVER  WHAT'S  THERE NOW.

THE  THOMASTON  ZONING  COMMISSION HAD  RECOMMENDED  THE  REZONING WITH  THE  PROVISION  THAT ONLY  THE  EXISTING  BUILDING  WOULD   BE USED   AND  THAT TROUBLED MAYOR PRO  TEM  DOUG  HEAD  WHO  MADE  THE  MOTION  TO  APPROVE.  HE --WAS  CONCERNED    THAT  ITS SPOT  ZONING  BUT  THERE  HAS  BEEN  OTHER  SPOT  ZONING OF  M-2 AND  M-2-C NEAR-BY.

THE  ELLINGTONS  SAID  THEY  HAVE  HAD    THE  BUILDING  ON  THE MARKET  FOR  5  YEARS WITH LITTLE  INTEREST--BUT  TWO  PARTIES HAD  APPROACHED  THEM  ABOUT  PUTTING IN A   BAR--WHICH  THEY   REJECTED.
Posted by WTGA AM & FM at 2:29 PM

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