CAR THEFT CHARGES FILED AGAINST TERRELL KING

THOMASTON POLICE HAVE FILED CAR THEFT CHARGES AGAINST 31 YEAR OLD TERRELL KING AFTER HE CARJACKED AN SUV WHEN HE WRECKED DURING A CHASE WITH POLICE, WEDNESDAY AT BARNESVILLE STREET AND AVE. L.
A CITIZEN --MICHAEL KELLY TRIED TO HELP POLICE APPREHEND KING WHO HAS OUTSTANDING WARRANTS FOR A SHOOTING IN THOMASTON AND AN ATTACK ON A PIKE COUNTY LAWMAN.
KELLY WAS OUTSIDE HIS 2003 NISSAN PATHFINDER WITH HIS PISTOL DRAWN WHEN KING RAN TOWARD HIS SUV, JUMPED IN THE DRIVERS SIDE AND LEFT THE SCENE.
KELLY'S VEHICLE WAS LATER LOCATED IN FORSYTH.
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