Monday, February 17, 2020

CAR THEFT CHARGES FILED AGAINST TERRELL KING

THOMASTON  POLICE  HAVE  FILED  CAR  THEFT  CHARGES  AGAINST  31  YEAR OLD  TERRELL KING  AFTER HE  CARJACKED  AN SUV  WHEN  HE  WRECKED   DURING  A  CHASE WITH  POLICE, WEDNESDAY AT  BARNESVILLE  STREET AND  AVE. L.

A  CITIZEN --MICHAEL KELLY  TRIED  TO  HELP  POLICE APPREHEND KING  WHO  HAS  OUTSTANDING  WARRANTS FOR  A  SHOOTING  IN  THOMASTON  AND  AN  ATTACK ON  A  PIKE  COUNTY  LAWMAN.

KELLY WAS OUTSIDE HIS  2003 NISSAN  PATHFINDER WITH HIS PISTOL  DRAWN  WHEN  KING  RAN  TOWARD HIS SUV, JUMPED IN  THE  DRIVERS SIDE AND  LEFT  THE  SCENE.

KELLY'S  VEHICLE  WAS LATER LOCATED IN  FORSYTH.
Posted by WTGA AM & FM at 11:59 AM

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