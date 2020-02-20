Thursday, February 20, 2020

GUILTY PLEAS FOR MURDER OF A LAMAR COUNTY MAN IN UPSON CO

IN  FAYETTE  COUNTY  SUPERIOR  COURT  THURSDAY,  CAMERON  JONES  AGE  21  OF  THOMASTON  ENTERED  A   GUILTY  PLEA  TO  MALICE MURDER  AND  AGGREVATED  ASSAULT  FOR  THE  SHOOTING  DEATH OF  RODERICK  CRAWFORD OF  LAMAR  COUNTY   OVER A  YEAR  AGO AND   JONES  WAS  SENTENCED TO  LIFE IN  PRISON  PLUS   20  YEARS  CONSECUTIVE  BY  JUDGE  FLETCHER  SAMS.

THE  DISTRICT  ATTORNEY'S  OFFICE  ALSO  ANNOUNCED  JONES  ACCOMPLICE, KIERA  WILLIAMS, AGE   19  OF  ELLENWOOD  PLED  TO  THE  SAME  CHARGES AND  RECEIVED   THE  SAME  SENTENCE IN  SPALDING COUNTY  IN  OCTOBER  OF  2019.

PROSECUTORS  EXPLAINED  WILLIAMS  PLEA  WAS NOT  REVEALED  SO  AS NOT  TO  TAINT   THE  JURY  IN  JONES  TRIAL  SET  FOR NEXT MONTH IN  UPSON  SUPERIOR  COURT.

THE   GBI  AND  UPSON  SHERIFF'S  OFFICE  INVESTIGATED CRAWFORD'S  MURDER AND  EVIDENCE  INDICATED  CRAWFORD  RESPONDED  TO  AN  ESCORT  SERVICE ON  THE  INTERNET  AND WAS  MURDERED AND  HIS  BODY  LEFT  BEHIND  AN  EMPTY  MOBILE  HOME  IN  LINCOLN PARK.

  THE  D.A.'S  OFFICE   TOLD  US   AT THE  PLEA   HEARING  THURSDAY,  CRAWFORD'S  FAMILY  WAS  PRESENT  AND  AGREED WITH  THE  PLEA AND  SENTENCE.  UPSON  COUNTY  SHERIFF  DAN  KILGORE  AND HIS  DEPUTIES WERE ALSO   IN  THE  COURTROOM. THE  SHERIFF  SAID   THE  HEARING  WAS MOVED  FROM  THE  UPSON  COUNTY COURTHOUSE FOR  SECURITY  REASONS  AS JONES  HAD  ISSUED  THREATS  BEFORE  HIS  FIRST APPEARANCE  IN  UPSON  SUPERIOR  COURT.

NEWLY  APPOINTED  DISTRICT  ATTORNEY  MARIE  GREENE  BRODER AND  ASSISTANT  D.A.  ASHTON  FALLIN  REPRESENTED  THE  STATE AT THE  HEARING.

JONES AND  WILLIAMS  STILL  FACE  MURDER  CHARGES  IN  CLAYTON  COUNTY  IN  ANOTHER  CASE.



Posted by WTGA AM & FM at 12:29 PM

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