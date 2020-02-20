GUILTY PLEAS FOR MURDER OF A LAMAR COUNTY MAN IN UPSON CO

IN FAYETTE COUNTY SUPERIOR COURT THURSDAY, CAMERON JONES AGE 21 OF THOMASTON ENTERED A GUILTY PLEA TO MALICE MURDER AND AGGREVATED ASSAULT FOR THE SHOOTING DEATH OF RODERICK CRAWFORD OF LAMAR COUNTY OVER A YEAR AGO AND JONES WAS SENTENCED TO LIFE IN PRISON PLUS 20 YEARS CONSECUTIVE BY JUDGE FLETCHER SAMS.
THE DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE ALSO ANNOUNCED JONES ACCOMPLICE, KIERA WILLIAMS, AGE 19 OF ELLENWOOD PLED TO THE SAME CHARGES AND RECEIVED THE SAME SENTENCE IN SPALDING COUNTY IN OCTOBER OF 2019.
PROSECUTORS EXPLAINED WILLIAMS PLEA WAS NOT REVEALED SO AS NOT TO TAINT THE JURY IN JONES TRIAL SET FOR NEXT MONTH IN UPSON SUPERIOR COURT.
THE GBI AND UPSON SHERIFF'S OFFICE INVESTIGATED CRAWFORD'S MURDER AND EVIDENCE INDICATED CRAWFORD RESPONDED TO AN ESCORT SERVICE ON THE INTERNET AND WAS MURDERED AND HIS BODY LEFT BEHIND AN EMPTY MOBILE HOME IN LINCOLN PARK.
THE D.A.'S OFFICE TOLD US AT THE PLEA HEARING THURSDAY, CRAWFORD'S FAMILY WAS PRESENT AND AGREED WITH THE PLEA AND SENTENCE. UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE AND HIS DEPUTIES WERE ALSO IN THE COURTROOM. THE SHERIFF SAID THE HEARING WAS MOVED FROM THE UPSON COUNTY COURTHOUSE FOR SECURITY REASONS AS JONES HAD ISSUED THREATS BEFORE HIS FIRST APPEARANCE IN UPSON SUPERIOR COURT.
NEWLY APPOINTED DISTRICT ATTORNEY MARIE GREENE BRODER AND ASSISTANT D.A. ASHTON FALLIN REPRESENTED THE STATE AT THE HEARING.
JONES AND WILLIAMS STILL FACE MURDER CHARGES IN CLAYTON COUNTY IN ANOTHER CASE.
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