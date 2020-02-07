POWER OFF DOWNTOWN THOMASTON FRIDAY EVENING

POWER WAS OFF FOR OVER AN HOUR AND A HALF FRIDAY EVENING ON THE WESTERN SIDE OF DOWNTOWN THOMASTON AND DOWN SOUTH CHURCH STREET AFTER A BIG RIG CLIPPED A POWER POLE AND TRANSFORMER BLOCKING BOTH LANES OF SOUTH CHURCH WITH WIRING.
WTGA/FUN 101 RADIO WAS OFF THE AIR, ALL TRAFFIC LIGHTS ON THE WEST SIDE OF DOWNTOWN WERE OFF AND BIG CHIC AND SLICES RESTAURANTS WERE IN THE DARK JUST AS THE FRIDAY NIGHT EAT-OUT CROWD WAS SHOWING-UP.
POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON TOLD 101 NEWS AN 18 WHEELER CUT IT TOO CLOSE TURNING FROM SOUTH CHURCH ONTO HILL STREET AND HIT THE POLE NEAR THE TRINITY BAPTIST CHURCH PARKING LOT.
CITY OF THOMASTON ELECTRICAL CREWS HAD TO CUT THE POWER AT 6;20PM TO REPAIR THE DAMAGE AND IT WAS BACK ON AT 7;45 OR SO.
No comments:
Post a Comment