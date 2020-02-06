D.A. COKER APPOINTED SUPERIOR COURT JUDGE

GOVERNOR BRIAN KEMP HAS APPOINTED DISTRICT ATTORNEY BENJAMIN COKER OF THOMASTON TO THE NEW 5TH SUPERIOR COURT JUDGESHIP IN THE GRIFFIN CIRCUIT.
D.A COKER TOLD 101 NEWS HE LOOKS FOWARD TO CONTINUING TO SERVE THE CITIZENS OF THE GRIFFIN CIRCUIT.
WHEN HE IS SWORN-IN AT THE STATE CAPITAL HIS CHIEF ASSISANT D.A. MARIE GREENE BRODER WILL ASSUME THE POSITION OF INTERIM DISTRICT ATTORNEY UNTIL THE GOVERNOR APPOINTS A PERMANENT D.A.
JUDGE-APPOINTEE COKER SAYS HIS OFFICE WILL BE IN THE UPSON COUNTY COURTHOUSE.
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