Thursday, February 6, 2020

SPALDING COMMISSIONER HAWBAKER UNDER SUCIDE WATCH

SPALDING  COUNTY  COMMISSIONER  DON  HAWBAKER  REMAINS  IN  THE  SPALDING  COUNTY  JAIL  UNDER  SUCIDE  WATCH  AFTER HIS  BOND  WAS  DENIED FOR  A  SWAT TEAM STANDOFF  TUESDAY  AFTERNOON  WHEN HE  ALLEGEDLY  FIRED  SHOTS  AT  DEPUTIES  FROM HIS  SUN  CITY  RESIDENCE. DEPUTIES WERE THERE  TO  SERVE  AN  ARREST  WARRANT FOR  POINTING  A  PISTOL  AT HIS WIFE.

ACCORDING  TO  STATE LAW  THERE  ARE  SEVERAL  STEPS  TO  REMOVING  A COUNTY  COMMISSIONER  FROM  OFFICE  BUT THE  PROCESS STARTS WHEN AN INDICTMENT IS  ISSUED  BY  THE  GRAND JURY  AND  FOWARDED TO  THE  GOVERNOR. THE  GOVERNOR  APPOINTS  A  REVIEW COMMISSION OF  THE  STATE  ATTORNEY  GENERAL  AND  TWO  COUNTY  COMMISSIONERS FROM AROUND  THE  STATE  TO  DETERMINE  IF  THAT  COUNTY  COMMISSIONER  SHOULD  BE  SUSPENDED AND IF  SO  THE  GOVERNOR MAKES  A  TEMPORARY  APPOINTMENT.

DISTRICT  ATTORNEY  BEN  COKER  HAS  RECUSED HIS  OFFICE AND ANOTHER D.A.  WILL  PROSECUTE  THE  CASE.
Posted by WTGA AM & FM at 1:15 PM

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