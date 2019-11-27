FINALISTS FOR PIKE COUNTY MANAGER

THE PIKE COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS HAVE ANNOUNCED THE TWO FINALISTS FOR THE VACANT POST OF COUNTY MANAGER. RON E. ALEXANDER—A FINALIST FOR THE JOB IN 2018 AND BRANDON ROGERS—PIKE COUNTY'S BUILDINGS AND GROUNDS SUPERINTENDANT.
BY LAW-- THE COMMISSIONERS MUST WAIT 14 DAYS BEFORE MAKING THE HIRE. CHAIRMAN BRIAR JOHNSON SAYS THE BOARD WILL ALLOW THE NEW DISTRICT THREE COMMISSIONER TO HAVE INPUT INTO THE DECISION—THE SPECIAL ELECTION IS NEXT TUESDAY BETWEEN JEROME FINLEY AND JASON PROCTOR.
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