TWO ARRESTED IN THE SHOOTING AT WAFFLE HOUSE

TWO MEN FROM FLOVILLA HAVE BEEN CHARGED IN THE SHOOTING DEATH OF A MILNER, GA. MAN 27 YEAR OLD NICHOLAS P. BRYAN—SHOT AT THE WAFFLE HOUSE ON 1-75 NEAR THE LAMAR—BUTTS COUNTY LINE , EARLY FRIDAY.
ROBERT LEWIS HENDERSON JR.--SON OF BUTTS COUNTY COMMISSIONER ROBERT L. HENDERSON SR. HAS BEEN CHARGED W ITH MURDER AND A COMPANION ANTONIO DEMARTY EVANS, AGE 39 CHARGED WITH TAMPERING WITH EVIDENCE.
THE GBI SAID BRYAN ALLEGEDLY USED RACIAL SLURS AND HAD A CONFRONTATION WITH THE TWO MEN .
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