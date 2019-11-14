UPSON-LEE DROPS TO TRIPLE-A

THOMASTON BASED—GA. HIGH SCHOOL ASSOCIATION HAS RELEASED ITS CLASSSIFICATIONS FOR THE NEXT TWO YEARS AND UPSON LEE IS DROPPING DOWN TO TRIPLE-A—REGION TWO WITH PIKE COUNTY, MARY PERSONS AND JACKSON.
THE COLUMBUS SCHOOLS APPEALED TO GO FROM TRIPLE A TO QUAD-A AND UL WAS DROPPED TO TRIPLE-A, AS IT WAS ON THE BORDER LINE OF QUAD-A.
OTHER TEAMS IN REGION TWO WITH THE KNIGHTS---AMERICUS-SUMTER, CENTRAL-MACON, CRISP COUNTY, PEACH COUNTY, RUTLAND, AND WESTSIDE MACON.
LAMAR COUNTY IS IN REGION 3 DOUBLE-A WITH MONTICELLO, DODGE COUNTY, BLECKLEY COUNTY, NORTHEAST, SOUTHWEST, AND WASHINGTON COUNTY.
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