THOMASTON PD HIGH SPEED CHASE

THOMASTON POLICE TOOK A WOODBURY MOTORIST INTO CUSTODY AFTER A HIGH SPEED CHASE THROUGH THOMASTON INTO PIKE COUNTY AND INTO MERIWETHER COUNTY TO WOODBURY—37 YEAR OLD KEON FERGUSON OF WOODBURY.
THE P.D. TRIED TO MAKE A TRAFFIC STOP ON THE 2004 FORD RANGER ON POPLAR DRIVE—BUT THE MOTORIST WOULD NOT STOP. HE RAN OUT ONTO HIGHWAY 74 WEST AND HIT SPEEDS UP TO 80 INTO PIKE AND MERIWETHER COUNTY.
ONCE IN WOODBURY HE TURNED ONTO MAIN STREET AND STOPPED AND OFFICERS SURROUNDED HIM AND HE WAS TAKEN INTO CUSTODY. FERGUSON FACES CHARGES INCLUDING ATTEMPTING TO ELUDE, DUI, RECKLESS DRIVING AND MORE.
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