A FEMALE SHOT IN THOMASTON

ACCORDING TO THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON--A FEUD BETWEEN NEIGHBORS APPARENTLY RESULTED IN A SHOOTING WEDNESDAY NIGHT AROUND 7;30 AT THE APARTMENTS ON PARK LANE.
CHIEF RICHARDSON SAID THE SUSPECT IS IN CUSTODY AND THE VICTIM 22 YEAR OLD BRIANNA SINGLETON IS IN ICU AT THE MACON MEDICAL CENTER AFTER BEING LIFE-FLIGHTED.
THE ALLEGED SHOOTER IDENTIFIED AS JAMARKUS HARRIS WHO FACES A NUMBER OF CHARGES.
NEIGHBORS IN THE APARTMENTS HAD DISAGREEMENTS OVER THE PAST FEW DAYS AND HARRIS WAS THE BOYFRIEND OF ONE OF THE MS. SINGLETON'S NEIGHBORS, THE CHIEF TOLD US.
CHIEF RICHARDSON SAID OFFICERS WERE IN THE AREA AND HEARD THE GUNSHOTS, AND CAPTURED HARRIS ON BARNESVILLE STREET AS HE FLED IN A VEHICLE.
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