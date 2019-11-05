STAND-OFF CITY OF GRIFFIN/ SPALDING COUNTY

THE STAND-OFF BETWEEN THE SPALDING COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS AND THE CITY OF GRIFFIN CAME TO A HEAD AT MONDAY'S COUNTY MEETING. GRIFFIN CITY MANAGER KENNY SMITH ATTENDED AND ADDRESSED THE BOARD AND ASKED FOR A NEW CONTRACT FOR 800 MEGA-HERTZ SERVICE. ON A 4-1 VOTE THE COMMISSIONERS VOTED TO TABLE.
SEVERAL WEEKS AGO THE CITY OF GRIFFIN ASKED FOR A REFUND OF $58,000 PLUS INTEREST FOR THE 2018 CONTRACT FOR 800 MEGAHERTZ COMMUNICATION SERVICE FOR POLICE, FIRE, AND EMS BECAUSE THE CONTRACT WITH THE COUNTY HAD EXPIRED. AND THE CITY OF GRIFFIN IS ALSO REFUSING TO PAY THE 2019 BILL.
IT CAUGHT THE COUNTY OFF GUARD AND COMMISSIONERS SUGGESTED CUTTING OFF THE CITY'S SERVICE—AND THEY CONTINUED WITH THAT IDEA MONDAY NIGHT. ADDRESSING CITY MANAGER SMITH, COMMISSIONER GWEN FLOWERS-TAYLOR—SAID--WE ARE NOT THE BAD GUYS IN THIS—YOU CAN ALWAYS GO BACK TO HAVING A DISPATCHER.
CITY MANAGER SMITH WAS ALARMED THE COUNTY WAS SUGGESTING CUTTING OFF SERVICE—NOTING ALL WE WANT IS A NEW CONTRACT—BUT THAT WAS TABLED.
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