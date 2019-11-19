UPSON PLANNING COMMISSION MAKES RECOMMENDATIONS

AT THE NOVEMBER MEETING OF THE UPSON COUNTY PLANNING COMMISSION, THE BOARD RECOMMENDED A SPECIAL EXCEPTION FOR AN INDOOR/OUTDOOR SPECIAL EVENT VENUE FOR DAVID M. CALLAWAY AT 275 MULBERRY ROAD . HE TOLD THE PLANNING COMMISSION HE PLANS WEDDINGS, BIRTHDAY PARTIES AND REUNIONS AT THE SITE WHICH INCLUDES A BARN AND A LAKE.
THE BOARD ALSO RECOMMENDED TEXT CHANGES TO THE ZONING ORDIANCE FOR UNITED TELECOM A SATELLITE TV BUSINESS LOCATING AT THE FORMER SOUTHCREST BANK DATA CENTER—ITS PURCHASED. ITS CURRENTLY ZONED COMMERCIAL BUT WANTS MANUFACTURING ZONING SAME AS THE BIZ/TECH PARK—AND 4 ACRES IN THE PARK IT WILL PURCHASE.
THE UPSON COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS WILL MAKE THE FINAL DECISION ON BOTH RECOMMENDATIONS.
No comments:
Post a Comment