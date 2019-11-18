TRAFFIC FATALITY NEAR YATESVILLE ON 74

A CULLODEN MAN, 79 YEAR OLD WILLIAM CHARLES STALLINGS DIED AS A RESULT OF INJURIES IN A TRAFFIC ACCIDENT ON HIGHWAY 74 NEAR YATESVILLE IN MONROE COUNTY—SATURDAY AFTERNOON.
ACCORDING TO THE MONROE COUNTY SHERIFF'S DEPARTMENT THE TWO CAR ACCIDENT HAPPENED GOING TOWARD YATESVILLE— A CHEVROLET CAMARO DRIVEN BY HARLEE-GRACE DEAN TRAVELING EAST WHEN A FORD EDGE DRIVEN BY JULIA STALLINGS ENTERED HIGHWAY 74 AT NORWOOD DRIVE AND COLLIDED WITH DEAN.
MS. STALLINGS AND DEAN SUFFERED MINOR INJURIES, BUT WILLIAM STALLINGS A PASSENGER WAS SERIOUSLY INJURED . THE STALLINGS COUPLE TRANSPORTED TO MACON MEDICAL CENTER WHERE MR. STALLINGS DIED AT 10PM.
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