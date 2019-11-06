TRAFFIC FATALITY IN UPSON COUNTY TUESDAY

POST 26 GA. STATE PATROL HAS CONFIRMED A FATALITY AND TWO INJURIES IN A HEAD-ON CRASH TUESDAY AFTERNOON ON HANNAH'S MILL ROAD NEAR ATWATER ROAD.
THE DECEASED —25 YEAR OLD JEREMY DUCHEMIN OF GROVETOWN, GA. WAS LIFE FLIGHTED TO AN OUT OF TOWN HOSPITAL WHERE HE DIED. ALSO INJURED—26 YEAR OLD TAYLOR WHEELER OF MEANSVILLE. AND THE OTHER DRIVER 25 YEAR OLD REANNON RIDGEWAY OF ATWATER ROAD—DRIVING A 2005 HIGHLANDER SUV. SHE WAS TRANSPORTED TO SPALDING REGIONAL BY AMBULANCE.
ACCORDING TO POST 26 GSP—MS. RIDGEWAY WAS TRAVELING SOUTHBOUND AND ENCOUNTERED A BIKE RIDER—AND MOVED OVER TO GIVE HIM ROOM—BUT CROSSED OVER THE CENTER LINE INTO THE PATH OF DUCHEMIN WHO WAS NORTHBOUND DRIVING A CHEVROLET MALIBU.
THE GSP SKIRT TEAM REPORTEDLY WILL INVESTIGATE THE ACCIDENT.
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