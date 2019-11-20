HOUSE FIRE IN UPSON CO.

ACCORDING TO THE UPSON COUNTY SHERIFF'S OFFICE--FIRE DEPARTMENTS FROM THE CITY OF THOMASTON AND COUNTY UNITS RESPONDED TO A HOUSE FIRE AT 125 PINEVIEW DRIVE—TUESDAY WITH SMOKE COMING FROM THE ROOF AND WINDOWS.
MAJOR SMOKE AND FIRE DAMAGE TO THE RESIDENCE OWNED BY CAROL CRAWFORD. MOSTLY CONFINED TO A BEDROOM.
ZACCHACUS CRAWFORD SAID HIS LITTLE BROTHER WOKE HIM UP AND TOLD HIM THE HOUSE WAS ON FIRE. A BED WAS ON FIRE IN THE BEDROOM WHERE HIS SISTER WAS SLEEPING—BUT EVERYONE GOT OUT OF THE RESIDENCE SAFELY.
HIS GREAT GRANDMOTHER WAS TREATED FOR SMOKE INHALATION BY EMS.
THE THOMASTON FIRE DEPARTMENT, ROCK HILL, NORTHSIDE, THURSTON AND YATESVILLE FIRE DEPARTMENTS RESPONDED.
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