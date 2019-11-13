UPSON BOC APPROVES CEMETERY

THE UPSON COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS HAVE APPROVED A SPECIAL EXCEPTION FOR A CEMETERY ON DELRAY ROAD OWNED BY THE GREATER BIRTH MISSIONARY CHURCH OF GOD NOW IN SILVERTOWN.
THE PLANNING COMMISSION HAD RECOMMENDED DENIAL BECAUSE ITS CLOSE TO AN INDUSTRIAL HUB—THE BIZ-TECH PARK NEAR THE AIRPORT—AND THE COUNTY COMMISSIONERS POSTPONED A DECISION UNTIL IT RECEIVED A SITE PLAN.
PASTOR WILLIAM HOLSEY PRESENTED THE SITE PLAN AT TUESDAY'S MEETING—INCLUDING SPECIFICS ABOUT THE ROAD TO THE CEMETERY FROM DELRAY ROAD AND THE BOARD APPROVED IT BY UNANIMOUS VOTE WITH 5 CONDITIONS .
THE CHURCH OWNS ABOUT 80 ACRES IN ALL—BUT PASTOR HOLSEY SAID THE CEMETERY WILL ONLY BE A SMALL PORTION OF THE PROPERTY—AND HE ADVISED IT WILL NOT BE VISIBLE FROM DELRAY ROAD. HE INDICATED THE CHURCH COULD RELOCATE TO THE SITE IN THE FUTURE.
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