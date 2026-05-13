Wednesday, May 13, 2026

UPSON SO/THOMASTON PD RESPONDS TO TEE BALL INCIDENT

 UPSON  COUNTY  SHERIFF'S   OFFICE    ASSISTED  BY  THOMASTON  POLICE ARRESTED  TWO  TEE BALL COACHES  TUESDAY  EVENING  FOR A  DISAGREEMENT  AT  THE  CIVIC  CENTER  TEE  BALL  FIELD. ACCORDING  TO  THE  S.O.  REPORT 33  YEAR  OLD  JACOB  WAINWRIGHT  WHO IS  WHITE  AND  39  YEAR  OLD JESSE  GARMON  WHO  IS  BLACK  CHARGED  AT  EACH  OTHER  DURING  A  COACHES  CONFERENCE  ON  THE  PITCHING  MOUND.    DEPUTY DINASIS  WALKER  WAS  WORKING  SECURITY  AND  RUSHED  IN  TO  SEPERATE   THE  TWO  COACHES.  IN  THE  S.O.  REPORT  GARMON  TOLD  THE  DEPUTY   IT  WAS  OVER   RACIAL   COMMENTS.   A  WITNESS  THOUGHT  GARMON  MIGHT  HAVE    JUST  GOT  UPSET  BY  AN  UMPIRE'S  CALL. BOTH  COACHES  WERE  CHARGED  WITH  DISORDERLY CONDUCT  AND  BOOKED  AT  THE  UPSON COUNTY  JAIL.


THE  SHERIFF'S  OFFICE  REPORT  SAID  PARENTS  BEGAN  TO  STORM  THE  FIELD  WHEN  THE     INCIDENT     STARTED.

Posted by WTGA AM & FM at 3:29 PM

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