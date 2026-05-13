UPSON SO/THOMASTON PD RESPONDS TO TEE BALL INCIDENT

UPSON COUNTY SHERIFF'S OFFICE ASSISTED BY THOMASTON POLICE ARRESTED TWO TEE BALL COACHES TUESDAY EVENING FOR A DISAGREEMENT AT THE CIVIC CENTER TEE BALL FIELD. ACCORDING TO THE S.O. REPORT 33 YEAR OLD JACOB WAINWRIGHT WHO IS WHITE AND 39 YEAR OLD JESSE GARMON WHO IS BLACK CHARGED AT EACH OTHER DURING A COACHES CONFERENCE ON THE PITCHING MOUND. DEPUTY DINASIS WALKER WAS WORKING SECURITY AND RUSHED IN TO SEPERATE THE TWO COACHES. IN THE S.O. REPORT GARMON TOLD THE DEPUTY IT WAS OVER RACIAL COMMENTS. A WITNESS THOUGHT GARMON MIGHT HAVE JUST GOT UPSET BY AN UMPIRE'S CALL. BOTH COACHES WERE CHARGED WITH DISORDERLY CONDUCT AND BOOKED AT THE UPSON COUNTY JAIL.
THE SHERIFF'S OFFICE REPORT SAID PARENTS BEGAN TO STORM THE FIELD WHEN THE INCIDENT STARTED.
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