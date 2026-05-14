Thursday, May 14, 2026

PLEA LIST – JUDGE W. FLETCHER SAMS, GJC MAY 14, 2026

1.  25R0375

ERIC BERNARDJOHNSON

CT. 1: FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE

POLICE OFFICER: 10 YEARS WITH THE FIRST 1 YEAR TO SERVE, FOLLOWED BY 9 YEARS ON

PROBATION; 80 HOURS COMMUNITYSERVICE;

 

 

$1,000 FINE.

CT. 2: FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE POLICE OFFICER: NOLLE PROSEQUI.

CT. 3: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY: 5 YEARS PROBATION, CONSECUTIVE TO COUNT1.

2.  25R0439

KORDAE BENDARIANCALDWELL

CT. 1: ENTERING AN AUTOMOBILE: 5 YEARS WITH 60-120 DAYS IN PDC ANDTHE REMAINDER ON PROBATION;$1,000 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; RESTITUTION OF $400.

CT. 2: THEFT BY TAKING: 5 YEARS PROBATION CONCURRENT WITHCOUNT 1.

3.  25R0492

STEPHEN BRET HATCHER

CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: ALFORD PLEA 3 YEARS PROBATION; $1,000 FINE; 80HOURS COMMUNITY SERVICE.

4.  25R0531

KELSEY JEAN PAIGELLOYD

CT. 1: THEFT BY SHOPLIFTING: 12 MONTHS PROBATION; $1,000 FINE; 40HOURS COMMUNITY SERVICE.

5.  25R0537

AUDREY LYNN SELPH

CT. 1: THEFT OF SERVICES: 12 MONTHS PROBATIONCONCURRENT WITH 25R0546;

$500 FINE; RESTITUTION OF $78.95.

6.  25R0546

AUDREY LYNN SELPH

CT. 1: BATTERY- FAMILY VIOLENCE:

12 MONTHS PROBATION; $500 FINE; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE.

7.  26R0023

NATALIE ROSEBOSWELL

CT. 1: THEFT BY TAKING: ALFORD PLEA:

12 MONTHS PROBATION; $500 FINE; 40 COMMUNITY SERVICE; RESTITUTION TBD.


8.          26R0078           CHRISTOPHER LEE FOUNTAIN                      CT. 1: THEFT BY DECEPTION: 5 YEARS

PROBATION WITH 1 YEAR TO SERVE IN CONFINEMENT (TIMESERVED); $1,000 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; RESTITUTION

$3,360.00.

 

9.          25R0341          MICHAEL DAVID FLEMING                                 CT. 1: OBSTRUCTION OF OFFICER: 12 MONTHS

PROBATION; $500 FINE; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE.

Posted by Fun 101.1 FM at 8:51 PM

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