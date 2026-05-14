PLEA LIST – JUDGE W. FLETCHER SAMS, GJC MAY 14, 2026

1. 25R0375
ERIC BERNARDJOHNSON
CT. 1: FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE
POLICE OFFICER: 10 YEARS WITH THE FIRST 1 YEAR TO SERVE, FOLLOWED BY 9 YEARS ON
PROBATION; 80 HOURS COMMUNITYSERVICE;
$1,000 FINE.
CT. 2: FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE POLICE OFFICER: NOLLE PROSEQUI.
CT. 3: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY: 5 YEARS PROBATION, CONSECUTIVE TO COUNT1.
2. 25R0439
KORDAE BENDARIANCALDWELL
CT. 1: ENTERING AN AUTOMOBILE: 5 YEARS WITH 60-120 DAYS IN PDC ANDTHE REMAINDER ON PROBATION;$1,000 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; RESTITUTION OF $400.
CT. 2: THEFT BY TAKING: 5 YEARS PROBATION CONCURRENT WITHCOUNT 1.
3. 25R0492
STEPHEN BRET HATCHER
CT. 1: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE: ALFORD PLEA 3 YEARS PROBATION; $1,000 FINE; 80HOURS COMMUNITY SERVICE.
4. 25R0531
KELSEY JEAN PAIGELLOYD
CT. 1: THEFT BY SHOPLIFTING: 12 MONTHS PROBATION; $1,000 FINE; 40HOURS COMMUNITY SERVICE.
5. 25R0537
AUDREY LYNN SELPH
CT. 1: THEFT OF SERVICES: 12 MONTHS PROBATIONCONCURRENT WITH 25R0546;
$500 FINE; RESTITUTION OF $78.95.
6. 25R0546
AUDREY LYNN SELPH
CT. 1: BATTERY- FAMILY VIOLENCE:
12 MONTHS PROBATION; $500 FINE; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE.
7. 26R0023
NATALIE ROSEBOSWELL
CT. 1: THEFT BY TAKING: ALFORD PLEA:
12 MONTHS PROBATION; $500 FINE; 40 COMMUNITY SERVICE; RESTITUTION TBD.
8. 26R0078 CHRISTOPHER LEE FOUNTAIN CT. 1: THEFT BY DECEPTION: 5 YEARS
PROBATION WITH 1 YEAR TO SERVE IN CONFINEMENT (TIMESERVED); $1,000 FINE; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; RESTITUTION
$3,360.00.
9. 25R0341 MICHAEL DAVID FLEMING CT. 1: OBSTRUCTION OF OFFICER: 12 MONTHS
PROBATION; $500 FINE; 40 HOURS COMMUNITY SERVICE.
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