Thursday, May 7, 2026

UPSON BOC WORK SESSION 5/6/26

   COUNTY  MANAGER  LONNIE  JOYCE  REPORTS  ON  WEDNESDAY'S    WORK  SESSION  OF  THE  UPSON  COUNTY  COMMISSIONERS  AND  UPDATED  THE  ZONING  ORDIANCE.  A  CONSULTANT  WILL  ATTEND  THE  PLANNING  AND  ZONING  BOARD   MEETING  MONDAY TO  DISCUSS  CHANGES  THAT  HAVE  BEEN   PROPOSED .   FINAL  CHANGES  WILL BE  MADE  AND   A   PUBLIC  HEARING    TO    BE  HELD  AT  THE  JUNE  MEETING.  THEN,  THE  ZONING  ORDIANCE  WILL  MOVE  ON  TO  THE  COUNTY  COMMISSIONERS  FOR  FINAL  APPROVAL.


THE  COMMISSIONERS  ADDED  5  MORE MILES OF  RESURFACING  TO  THE   LIST  AND  WILL  VOTE  ON  IT  AT  THE  NEXT  TUESDAY  MEETING.  MOSTLY  SMALL  ROADS  CLOSE  TO  AREAS  ALREADY  SCHEDULED  FOR  PAVING.


THE  TAX  ASSESSORS  ASKED  THAT  THE  BOC  TABLE  FOR  THE  TIME BEING    USAGE OF  BODY  CAMERAS  FOR   TAX  ASSESSORS  EMPLOYEES . 

Posted by WTGA AM & FM at 4:07 PM

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