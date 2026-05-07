UPSON BOC WORK SESSION 5/6/26

COUNTY MANAGER LONNIE JOYCE REPORTS ON WEDNESDAY'S WORK SESSION OF THE UPSON COUNTY COMMISSIONERS AND UPDATED THE ZONING ORDIANCE. A CONSULTANT WILL ATTEND THE PLANNING AND ZONING BOARD MEETING MONDAY TO DISCUSS CHANGES THAT HAVE BEEN PROPOSED . FINAL CHANGES WILL BE MADE AND A PUBLIC HEARING TO BE HELD AT THE JUNE MEETING. THEN, THE ZONING ORDIANCE WILL MOVE ON TO THE COUNTY COMMISSIONERS FOR FINAL APPROVAL.
THE COMMISSIONERS ADDED 5 MORE MILES OF RESURFACING TO THE LIST AND WILL VOTE ON IT AT THE NEXT TUESDAY MEETING. MOSTLY SMALL ROADS CLOSE TO AREAS ALREADY SCHEDULED FOR PAVING.
THE TAX ASSESSORS ASKED THAT THE BOC TABLE FOR THE TIME BEING USAGE OF BODY CAMERAS FOR TAX ASSESSORS EMPLOYEES .
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