GSP ARREST IN UPSON FATAL WRECK

ACCORDING TO POST 26 GSP--THOMASTON COMMANDER SGT. JAMES WOMBLE TROOPERS HAVE ARRESTED 31 YEAR OLD SARAH ELIZABETH DANIEL OF STAFFORD AVE.-BARNESVILLE ON CHARGES OF VECHICULAR HOMOCIDE AND OTHER VIOLATIONS IN THE DEATH OF 29 YEAR OLD DANIEL BLOUNT OF SKELTON ROAD-THOMASTON ON APRIL 18TH. THE ACCIDENT HAPPENED ON DELRAY ROAD JUST BEFORE TYLER LANE AND BOND WAS SET AT $300,000 FOR MS. DANIEL.
MR. BLOUNT WAS DRIVING A TRIUMPH ROADSTER CONVERTIBLE AND THE GSP REPORT SAID MS. DANIEL ATTEMPTED TO PASS ANOTHER VEHICLE IN A HONDA AND CAUSED A HEAD-ON COLLISION--TROOPER DAVID JOSEPH SUTTON SAID IN HIS REPORT.
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