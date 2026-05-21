Thursday, May 21, 2026

GSP ARREST IN UPSON FATAL WRECK

 ACCORDING  TO  POST  26  GSP--THOMASTON    COMMANDER  SGT. JAMES  WOMBLE    TROOPERS  HAVE   ARRESTED 31  YEAR  OLD  SARAH ELIZABETH  DANIEL  OF  STAFFORD  AVE.-BARNESVILLE  ON  CHARGES  OF  VECHICULAR  HOMOCIDE   AND  OTHER  VIOLATIONS     IN  THE  DEATH  OF   29  YEAR  OLD  DANIEL  BLOUNT  OF  SKELTON  ROAD-THOMASTON ON   APRIL  18TH.   THE  ACCIDENT  HAPPENED  ON  DELRAY  ROAD   JUST  BEFORE  TYLER  LANE   AND   BOND  WAS  SET  AT  $300,000  FOR  MS.  DANIEL.


MR. BLOUNT  WAS  DRIVING   A   TRIUMPH   ROADSTER  CONVERTIBLE   AND   THE  GSP  REPORT  SAID   MS.  DANIEL    ATTEMPTED  TO PASS  ANOTHER  VEHICLE   IN  A   HONDA   AND  CAUSED   A  HEAD-ON  COLLISION--TROOPER DAVID JOSEPH  SUTTON  SAID  IN  HIS  REPORT. 

Posted by WTGA AM & FM at 4:27 PM

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