PRIMARY ELECTION DAY TUESDAY IN GA.

ITS PRIMARY ELECTION DAY IN GEORGIA WITH POLLS OPEN TILL 7PM AND FUN 101 FM WILL HAVE ELECTION RETURNS AFTER THE POLLS CLOSE ON AIR AND ON OUR WEBSITE.
TWO CANDIDATES WITH UPSON COUNTY TIES ARE ON THE BALLOT STATEWIDE ELIZABETH DALLAS GOBEIL IS SEEKING REELECTON TO THE GA. COURT OF APPEALS ON THE NON-PARTISAN BALLOT AND SHE HAS OPPOSITION.
AND DR. BUBBA LONGGREAR WHO CLAIMS THOMASTON AS HIS HOME AFTER LIVING HERE IN HIGH SCHOOL--IS RUNNING FOR STATE SCHOOL SUPERINTENDENT. HE HAS BEEN SCHOOL SUPERINTENDANT OF THE CANDLER COUNTY SCHOOLS FOR 11 YEARS. SPEAKER BURNS OF THE GA. HOUSE IS ENDORSING BUBBA OVER CURRENT SUPERINTENDANT RICHARD WOODS BECAUSE HE SAYS GEORGIA'S TEST SCORES HAVE NOT IMPROVED.
ON THE BALLOT IN UPSON COUNTY 3RD DISTRICT COUNTY COMMISSIONER INCUMBENT PAUL JONES, AND CHALLENGERS BILL MAHER AND BRIAN "BUD" JOHNSTON.
No comments:
Post a Comment