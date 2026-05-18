Monday, May 18, 2026

PRIMARY ELECTION DAY TUESDAY IN GA.

 ITS  PRIMARY ELECTION  DAY  IN  GEORGIA  WITH  POLLS OPEN  TILL  7PM  AND  FUN  101  FM  WILL  HAVE  ELECTION  RETURNS  AFTER  THE  POLLS  CLOSE ON  AIR  AND  ON OUR  WEBSITE.


TWO  CANDIDATES  WITH  UPSON  COUNTY  TIES  ARE  ON  THE  BALLOT  STATEWIDE ELIZABETH  DALLAS GOBEIL  IS  SEEKING  REELECTON  TO  THE GA.  COURT OF  APPEALS  ON  THE  NON-PARTISAN  BALLOT   AND  SHE  HAS  OPPOSITION.



  AND  DR.  BUBBA LONGGREAR  WHO  CLAIMS  THOMASTON  AS  HIS  HOME  AFTER  LIVING  HERE IN  HIGH  SCHOOL--IS  RUNNING   FOR  STATE  SCHOOL  SUPERINTENDENT.  HE  HAS  BEEN  SCHOOL  SUPERINTENDANT OF  THE  CANDLER  COUNTY  SCHOOLS    FOR   11  YEARS.     SPEAKER  BURNS     OF  THE  GA. HOUSE  IS  ENDORSING  BUBBA  OVER  CURRENT  SUPERINTENDANT  RICHARD WOODS    BECAUSE HE  SAYS    GEORGIA'S  TEST  SCORES  HAVE  NOT  IMPROVED.

  

  ON  THE  BALLOT  IN  UPSON COUNTY 3RD  DISTRICT  COUNTY  COMMISSIONER    INCUMBENT  PAUL  JONES,  AND  CHALLENGERS  BILL  MAHER  AND  BRIAN "BUD"  JOHNSTON. 

Posted by WTGA AM & FM at 11:03 AM

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