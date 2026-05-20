Wednesday, May 20, 2026

THOMASTON VAPE STORE COULD BE SHUT DOWN

 CITY OF  THOMASTON  ATTORNEY  JOHNNIE  CALDWELL  TOLD  THE CITY  COUNCIL  TUESDAY  NIGHT  HE  HAD  THE POLICE  DEPARTMENT  TO  SERVE  NOTICE   TO  THE OWNER OF  THOMASTON  TOBACCO  AND  VAPE  AT  1091  19  NORTH  THAT  A  HEARING  WILL  BE  HELD  REGARDING  A  VARIANCE  GRANTED  THE  BUSINESS  AS  CITY  HALL  REPORTEDLY  SEEKS  TO  SHUT-DOWN  THE  BUSINESS.  THE  OWNER  ABDUL-GHA-FOOR  SA-LAY--OWNER OF  THE  VAPE  STORE  WAS  ARRESTED  ON  FELONY  CHRGES  OF  SELLING  VAPE PRODUCTS  TO  AN  UNDERAGE    UNDERCOVER  POLICE OFFICER.A   PRODUCT  THAT  SEEMS  TO  HAVE  THC  PROPERTIES.

Posted by WTGA AM & FM at 10:35 AM

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