THOMASTON VAPE STORE COULD BE SHUT DOWN

CITY OF THOMASTON ATTORNEY JOHNNIE CALDWELL TOLD THE CITY COUNCIL TUESDAY NIGHT HE HAD THE POLICE DEPARTMENT TO SERVE NOTICE TO THE OWNER OF THOMASTON TOBACCO AND VAPE AT 1091 19 NORTH THAT A HEARING WILL BE HELD REGARDING A VARIANCE GRANTED THE BUSINESS AS CITY HALL REPORTEDLY SEEKS TO SHUT-DOWN THE BUSINESS. THE OWNER ABDUL-GHA-FOOR SA-LAY--OWNER OF THE VAPE STORE WAS ARRESTED ON FELONY CHRGES OF SELLING VAPE PRODUCTS TO AN UNDERAGE UNDERCOVER POLICE OFFICER.A PRODUCT THAT SEEMS TO HAVE THC PROPERTIES.
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