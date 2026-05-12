Tuesday, May 12, 2026

DRUG OVERDOSE DEATH IN THOMASTON UNDER INVESTIGATION

 THOMASTON   POLICE  CHIEF  MIKE  RICHARDSON  REPORTS  THE  BODY  OF   20  YEAR  OLD  WILEY  WOLFSON  IS  AT  THE  STATE  CRIME  LAB  FOR  AUTOPSY  AFTER  HE   ALLEGEDLY  DIED  OF  A  DRUG  OVERDOSE  AT  312  THURSTON  AVE.  THE  CHIEF  SAID  THE  AUTOPSY  USUALLY  IS  CONDUCTED   RATHER   QUICKLY  BUT  IT  TAKES  SEVERAL  WEEKS  TO  GET  THE  TOXOCOLOGY   REPORT.  WOLFSON'S  ROOM  MATE  SAID  HE  SAW  WOLFSON  WITH  COCAINE  THE  NIGHT  BEFORE  AND  POLICE  FOUND   WRAPPERS  OF  SUSPECTED  NARCOTIC-TYPE  PILLS    WOLFSON  SAID  HE  BOUGHT  AT  A  NORTHSIDE  VAPE  STORE.


THERE  WERE  SIGNS OF  VOMIT  IN  A  SINK-ACCORDING TO  THE  POLICE  REPORT.

Posted by WTGA AM & FM at 1:31 PM

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