DRUG OVERDOSE DEATH IN THOMASTON UNDER INVESTIGATION

THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON REPORTS THE BODY OF 20 YEAR OLD WILEY WOLFSON IS AT THE STATE CRIME LAB FOR AUTOPSY AFTER HE ALLEGEDLY DIED OF A DRUG OVERDOSE AT 312 THURSTON AVE. THE CHIEF SAID THE AUTOPSY USUALLY IS CONDUCTED RATHER QUICKLY BUT IT TAKES SEVERAL WEEKS TO GET THE TOXOCOLOGY REPORT. WOLFSON'S ROOM MATE SAID HE SAW WOLFSON WITH COCAINE THE NIGHT BEFORE AND POLICE FOUND WRAPPERS OF SUSPECTED NARCOTIC-TYPE PILLS WOLFSON SAID HE BOUGHT AT A NORTHSIDE VAPE STORE.
THERE WERE SIGNS OF VOMIT IN A SINK-ACCORDING TO THE POLICE REPORT.
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