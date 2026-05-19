UPSON CO ELECTED A NEW COUNTY COMMISSIONER

UPSON COUNTY ELECTED A NEW COUNTY COMMISSIONER FOR DISTRICT 3 IN TUESDAY'S PRIMARY--BRIAN "BUD" JOHNSTON POLLED 662 VOTES--56.58% TO DEFEAT INCUMBENT PAUL JONES WHO RECEIVED 277 VOTES-23.68% AND BILL MAHER WON 16% OF THE VOTE OR 197 VOTES . SCHOOL BOARD CHAIR JACQUELINE HOLLIS POLLED 66% OF THE VOTE TO DEFEAT CHALLENGER VAY WALKER WITH 30%.
ELIZABETH DALLAS GOBEIL GOT ALMOST 66% OF UPSON'S VOTE FOR REELECTION TO THE GA. COURT OF APPEALS AND WAS LEADING STATEWIDE.
THOMASTONIAN BUBBA LONGGREAR POLLED 38% FOR STATE SCHOOL SUPERINTENDANT BUT CAME UP SHORT TO INCUMBENT RICHARD WOODS WHO RECEIVED 50.88%.
UPSON'S STATE SENATOR DISTRICT 18 STEVEN MCNEEL GOT 90% OF THE VOTE OVER EUGENE ALLISON OF THOMASTON WHO POLLED 9.88%.
No comments:
Post a Comment