Tuesday, May 19, 2026

UPSON CO ELECTED A NEW COUNTY COMMISSIONER

 UPSON  COUNTY  ELECTED  A   NEW  COUNTY  COMMISSIONER  FOR  DISTRICT  3  IN  TUESDAY'S  PRIMARY--BRIAN "BUD" JOHNSTON  POLLED 662  VOTES--56.58%  TO  DEFEAT INCUMBENT  PAUL  JONES  WHO  RECEIVED 277  VOTES-23.68%  AND  BILL  MAHER  WON   16%  OF  THE  VOTE OR  197  VOTES  .  SCHOOL  BOARD  CHAIR JACQUELINE   HOLLIS  POLLED 66% OF   THE  VOTE  TO  DEFEAT  CHALLENGER VAY  WALKER  WITH 30%.


ELIZABETH  DALLAS GOBEIL  GOT  ALMOST 66%  OF  UPSON'S  VOTE  FOR  REELECTION  TO  THE  GA.  COURT OF  APPEALS  AND  WAS  LEADING  STATEWIDE.


THOMASTONIAN  BUBBA  LONGGREAR  POLLED  38%  FOR  STATE  SCHOOL  SUPERINTENDANT  BUT  CAME  UP  SHORT  TO  INCUMBENT  RICHARD  WOODS  WHO  RECEIVED  50.88%.


UPSON'S  STATE  SENATOR   DISTRICT  18   STEVEN  MCNEEL GOT  90%  OF  THE  VOTE  OVER  EUGENE ALLISON  OF  THOMASTON  WHO  POLLED  9.88%.

Posted by WTGA AM & FM at 9:43 PM

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