Thursday, May 14, 2026

PLEA LIST – JUDGE W. FLETCHER SAMS, GJC MAY 13, 2026

 

1.          24R0221           DERREK LEE NELLOR                                      CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT: LESSER CHARGE

OF DISORDERLY CONDUCT: 5 MONTHS CONFINEMENT(TIME SERVED).

CT. 2: AGGRAVATED ASSAULT: NOLLE PROSEQUI.

CT. 3: BATTERY FAMILY VIOLENCE: NOLLE PROSEQUI.

CT. 4: CRIMINAL TRESPASS: NOLLE PROSEQUI. CT. 5:OBSTRUCTION OF OFFICER: NOLLE PROSEQUI.

 

2.          24R0284          JOSEPH ZACHARY MCKINLEY                       CT. 1: BURGLARY 1ST DEGREE: 25 YEARS WITH

5 YEARS SERVED IN CONFINEMENT (TIME SERVED) AND THE REMAINDER ON PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE;

$1,000 FINE.

 

3.          25R0138         SANTONIO CORNELIUS ELLISON          CT. 1: DRIVING UNDER INFLUENCE:

12 MONTHS PROBATION WITH 72 HOURS CONFINEMENT;30 DAYS COMMUNITY SERVICE; $1,000 FINE.

CT. 2: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED: 12 MONTHSPROBATION CONCURRENT WITH COUNT 1; $1,000 FINE.

CT. 3: VIOLATION OF DUTY UPON STRIKING FIXED OBJECT:NOLLE PROSEQUI.

CT. 4: OPEN CONTAINER: NOLLE PROSEQUI. CT. 5:FAILURE TO MAINTAIN LANE: NOLLE PROSEQUI.

CT. 6: RECKLESS DRIVING: NOLLE PROSEQUI. CT. 7:FAILURE TO WEAR SAFETY BELT: NOLLE PROSEQUI.

 

4.          25R0205           TEION JAVONTAE DAVIS                                CT. 1: POSSESSION OF COCAINE WITH INTENT

TO DISTRIBUTE: 10 YEARS WITH FIRST 2 YEARS TO SERVE IN CONFINEMENT AND THE REMAINDER ONPROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $2,000 FINE.


 

CT. 2: FAILURE TO WEAR SAFETY BELT:NOLLE

PROSEQUI.

5.  25R0237

CALVIN SHEROID PRICE

CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT-

FAMILY VIOLENCE: ALFORD PLEA: 10YEARS PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE;

$1,000 FINE.

6.  25R0381

CASEY ORLANDOMOORE

CT. 1: TRAFFICKING METHAMPHETAMINE: NOLLE PROSEQUI

CT. 2: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE: 20 YEARS WITH THE FIRST 7 YEARS TO SERVE IN CONFINEMENT WITH REMAINDER ON PROBATION;$5,000 FINE; BANISHMENT FROM GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT.

CT. 3: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY: 5 YEARS TOSERVE IN CONFINEMENT,CONCURRENT WITH COUNT 2. CT. 4:OBSTRUCTION OF OFFICER: NOLLE PROSEQUI.

CT. 5: OBSTRUCTION OF OFFICER: NOLLE PROSEQUI.

CT. 6: OBSTRUCTION OF OFFICER: NOLLE PROSEQUI.

7.  25R0482

DEPETRO VANQUIZKING

CT. 1: SIMPLE BATTERY-FAMILY VIOLENCE: NOLLE PROSEQUI.

CT. 2: PUBLIC DRUNKENESS: 12 MONTHS PROBATION; $1,000 FINE; 40HOURS COMMUNITY SERVICE.

CT. 3: DISORDERLY CONDUCT: NOLLE

PROSEQUI.


 

Posted by Fun 101.1 FM at 8:47 PM

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