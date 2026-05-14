PLEA LIST – JUDGE W. FLETCHER SAMS, GJC MAY 13, 2026

1. 24R0221 DERREK LEE NELLOR CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT: LESSER CHARGE
OF DISORDERLY CONDUCT: 5 MONTHS CONFINEMENT(TIME SERVED).
CT. 2: AGGRAVATED ASSAULT: NOLLE PROSEQUI.
CT. 3: BATTERY FAMILY VIOLENCE: NOLLE PROSEQUI.
CT. 4: CRIMINAL TRESPASS: NOLLE PROSEQUI. CT. 5:OBSTRUCTION OF OFFICER: NOLLE PROSEQUI.
2. 24R0284 JOSEPH ZACHARY MCKINLEY CT. 1: BURGLARY 1ST DEGREE: 25 YEARS WITH
5 YEARS SERVED IN CONFINEMENT (TIME SERVED) AND THE REMAINDER ON PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE;
$1,000 FINE.
3. 25R0138 SANTONIO CORNELIUS ELLISON CT. 1: DRIVING UNDER INFLUENCE:
12 MONTHS PROBATION WITH 72 HOURS CONFINEMENT;30 DAYS COMMUNITY SERVICE; $1,000 FINE.
CT. 2: DRIVING WHILE LICENSE SUSPENDED: 12 MONTHSPROBATION CONCURRENT WITH COUNT 1; $1,000 FINE.
CT. 3: VIOLATION OF DUTY UPON STRIKING FIXED OBJECT:NOLLE PROSEQUI.
CT. 4: OPEN CONTAINER: NOLLE PROSEQUI. CT. 5:FAILURE TO MAINTAIN LANE: NOLLE PROSEQUI.
CT. 6: RECKLESS DRIVING: NOLLE PROSEQUI. CT. 7:FAILURE TO WEAR SAFETY BELT: NOLLE PROSEQUI.
4. 25R0205 TEION JAVONTAE DAVIS CT. 1: POSSESSION OF COCAINE WITH INTENT
TO DISTRIBUTE: 10 YEARS WITH FIRST 2 YEARS TO SERVE IN CONFINEMENT AND THE REMAINDER ONPROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE; $2,000 FINE.
CT. 2: FAILURE TO WEAR SAFETY BELT:NOLLE
PROSEQUI.
5. 25R0237
CALVIN SHEROID PRICE
CT. 1: AGGRAVATED ASSAULT-
FAMILY VIOLENCE: ALFORD PLEA: 10YEARS PROBATION; 80 HOURS COMMUNITY SERVICE;
$1,000 FINE.
6. 25R0381
CASEY ORLANDOMOORE
CT. 1: TRAFFICKING METHAMPHETAMINE: NOLLE PROSEQUI
CT. 2: POSSESSION OF METHAMPHETAMINE WITH INTENT TO DISTRIBUTE: 20 YEARS WITH THE FIRST 7 YEARS TO SERVE IN CONFINEMENT WITH REMAINDER ON PROBATION;$5,000 FINE; BANISHMENT FROM GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT.
CT. 3: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY: 5 YEARS TOSERVE IN CONFINEMENT,CONCURRENT WITH COUNT 2. CT. 4:OBSTRUCTION OF OFFICER: NOLLE PROSEQUI.
CT. 5: OBSTRUCTION OF OFFICER: NOLLE PROSEQUI.
CT. 6: OBSTRUCTION OF OFFICER: NOLLE PROSEQUI.
7. 25R0482
DEPETRO VANQUIZKING
CT. 1: SIMPLE BATTERY-FAMILY VIOLENCE: NOLLE PROSEQUI.
CT. 2: PUBLIC DRUNKENESS: 12 MONTHS PROBATION; $1,000 FINE; 40HOURS COMMUNITY SERVICE.
CT. 3: DISORDERLY CONDUCT: NOLLE
PROSEQUI.
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