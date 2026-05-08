Friday, May 8, 2026

CNN'S BOYS OF BAGHDAD

 WITH  THE PASSING OF  MEDIA MOGUL  TED  TURNER -- THOMASTON  REMEMBERS  WTGA'S  JOHN  HOLLIMAN  WHO  STARTED  HERE  BUT         SPEAKING  TO  THE  WORLD  FROM  A  HOTEL  IN  BAGHDAD  WHEN  THE  U.S.  GAVE  THE  GLOBE  A  BIT  OF  SHOCK  AND   AWE.  VIRTUALLY  EVERY  TV  AND  RADIO  STATION  IN  THE  WORLD  WAS  TUNED  TO  CNN  AS  THE  BOYS OF  BAGHDAD, BERNARD  SHAW,  PETER  ARNETT  AND  JOHN  WERE  IN  A  HOTEL AWAITING  A  CALL  FROM SADDAM  HUSSEIN  REPS WHEN  THE  DEADLINE  FOR UN  SANCTIONS  PASSED  AND  WAR  WAS  IMMINENT  AND   THE  US  WAS  GOING  TO  BOMB  BAGHDAD.


JOHN  HOLLIMAN  DIED  IN  A  TRAFFIC  ACCIDENT  IN  ATLANTA  IN  1998  AND  ARNETT  WENT  ON  TO TEACH  JOURNALISM  IN  CHINA  AND  SHAW, NOW   74,  RETIRED  TO  THE  STATE OF  MARYLAND--AND  TOLD  VIEWERS  AT  THE  TIME--THIS  FEELS  LIKE  WE'RE  IN  THE  CENTER OF  HELL--BUT  I  MADE  MY  PEACE   THAT  I  COULD  BE  DEAD  AT  ANY  TIME. 


SADLY,  JOHN  HOLLIMAN--  CNN  SPACE  REPORTER    HAD  COMMITTED  TO   COVERING  A  SPACE  SHOT  WITH  CBS  ANCHOR LEGEND  WALTER  CRONKITE  LATER  THE   YEAR  HE  PASSED  AWAY.  

Posted by WTGA AM & FM at 4:45 PM

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