CNN'S BOYS OF BAGHDAD

WITH THE PASSING OF MEDIA MOGUL TED TURNER -- THOMASTON REMEMBERS WTGA'S JOHN HOLLIMAN WHO STARTED HERE BUT SPEAKING TO THE WORLD FROM A HOTEL IN BAGHDAD WHEN THE U.S. GAVE THE GLOBE A BIT OF SHOCK AND AWE. VIRTUALLY EVERY TV AND RADIO STATION IN THE WORLD WAS TUNED TO CNN AS THE BOYS OF BAGHDAD, BERNARD SHAW, PETER ARNETT AND JOHN WERE IN A HOTEL AWAITING A CALL FROM SADDAM HUSSEIN REPS WHEN THE DEADLINE FOR UN SANCTIONS PASSED AND WAR WAS IMMINENT AND THE US WAS GOING TO BOMB BAGHDAD.
JOHN HOLLIMAN DIED IN A TRAFFIC ACCIDENT IN ATLANTA IN 1998 AND ARNETT WENT ON TO TEACH JOURNALISM IN CHINA AND SHAW, NOW 74, RETIRED TO THE STATE OF MARYLAND--AND TOLD VIEWERS AT THE TIME--THIS FEELS LIKE WE'RE IN THE CENTER OF HELL--BUT I MADE MY PEACE THAT I COULD BE DEAD AT ANY TIME.
SADLY, JOHN HOLLIMAN-- CNN SPACE REPORTER HAD COMMITTED TO COVERING A SPACE SHOT WITH CBS ANCHOR LEGEND WALTER CRONKITE LATER THE YEAR HE PASSED AWAY.
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